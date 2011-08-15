راه اندازی سامانه هوشمند ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر دوشنبه در مراسم راه اندازی این سامانه بر لزوم دستیابی سریع به آخرین و دقیق ترین اطلاعات دانش آموختگان گروه پزشکی و پیراپزشکی از طریق این سامانه تاکید کرد.



حسین رنجبران اظهار داشت: برای افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند ثبت نام، تکمیل فرم و ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان به صورت حضوری در سامانه میز خدمت که در شهرستانها در شبکه بهداشت و درمان ایجاد شده، اقدام خواهد شد.



وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه مذکور، درخواست موردی از متقاضیان شغل به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: ثبت نام و تکمیل فرم، در این سایت به منزله استخدام یا اشتغال نبوده و صرفا جهت تشکیل بانک اطلاعاتی و اطلاع رسانی در مواقع مورد نیاز خواهد بود.



رنجبران گفت: آگهی استخدام و جذب نیرو از طریق سامانه مذکور به ثبت نام شدگان اطلاع رسانی خواهد شد و دانش آموختگان می توانند پس از ثبت نام از طریق کد رهگیری پیگیری کنند.

این سامانه به آدرس www.mazums.ac.ir قابل دسترسی است.