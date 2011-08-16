شکوهی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به زودی برای دریافت پروانه ساخت فیلم سینمایی "آینه‌ها دروغ نمی‌گویند" اقدام می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم به زودی پیش‌تولید این فیلم سینمایی را آغاز کنیم. این فیلم را جایگزین "من و بابام" کرده‌ام چون قصد دارم ساخت این فیلم را به زمان دیگری موکول کنم.

وی ادامه داد: نویسنده این فیلم سینمایی جواد رجب‌زاده است. کارگردان فیلم هم به زودی مشخص می‌شود. "آینه‌ها دروغ نمی‌گویند" فیلمی با مضمون طنز اجتماعی است و بالافاصله پس از دریافت پروانه مراحل تولید آن آغاز می‌شود.

شکوهی افزود: به تازگی فیلم سینمایی "پچپچه‌های شهر" به کارگردانی علیرضا امینی با پایان مراحل فنی آماده نمایش شده است. سازمان قرار است بعد از بازبینی مجدد این تله فیلم آن را برای پخش از شبکه تهران آماده کند. همچنین تولید چند فیلم تلویزیونی دیگر را در دست تولید دارم که "جنون دو نفره" یکی از آنها است. امیدوارم به زودی بتوانم تولید این فیلم‌های تلویزیونی را آغاز کنم.

حسن شکوهی در فیلم‌های سینمایی "توکیو بدون توقف" و "عینک دودی" و مجموعه "به کجا چنین شتابان" و ... بازی کرده است.