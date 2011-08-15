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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

عدالت جهانی بررسی می‌شود

عدالت جهانی بررسی می‌شود

عدالت جهانی و چگونگی تحقق آن در جهان کنونی در قالب کتابی توسط لی اپای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مبحث عدالت جهانی از جمله مسائل مطرح در نظریه هنجاری به شمار می‌رود.

تحقق عدالت جهانی مستلزم توجه به مسأله انسانیت فارغ از ملیت، نژاد، جنس و رنگ و غیره است. این سؤال مطرح است که آیا می‌توان اصول مساوات گرایانه را در جهان کنونی مطرح و اجرایی کرد و آنرا در دستور کار سیاسی دولتها قرار داد.

نویسنده در این اثر به بررسی نقش نهادها و سازمانهای پیشرو در جهت تحقق اصول مساوات گرایانه می‌پردازد.

در مورد موضوع عدالت جهانی دو دسته نظریه را می‌توان در نظر گرفت. دسته اول نظریه‌هایی که به طور آرمانی و ایده‌آل‌گرایانه به این موضوع می‌نگرند و دسته دیگر نظریه‌هایی که ایده‌آلیستی به این موضوع نمی‌نگرند.

بر این اساس نویسنده به صورت دیالکتیک نظریه‌های مربوط به عدالت جهانی را مورد بررسی و توجه قرار می‌دهد و از رهگذر آن اصول و نهادهای کارآمد برای تحقق عدالت جهانی را شناسایی می‌کند.

این اثر با عنوان "عدالت جهانی و نهاد سیاسی پیشرو" پائیز امسال از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.

کد مطلب 1384242

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