به گزارش خبرگزاری مهر، مبحث عدالت جهانی از جمله مسائل مطرح در نظریه هنجاری به شمار می‌رود.

تحقق عدالت جهانی مستلزم توجه به مسأله انسانیت فارغ از ملیت، نژاد، جنس و رنگ و غیره است. این سؤال مطرح است که آیا می‌توان اصول مساوات گرایانه را در جهان کنونی مطرح و اجرایی کرد و آنرا در دستور کار سیاسی دولتها قرار داد.

نویسنده در این اثر به بررسی نقش نهادها و سازمانهای پیشرو در جهت تحقق اصول مساوات گرایانه می‌پردازد.

در مورد موضوع عدالت جهانی دو دسته نظریه را می‌توان در نظر گرفت. دسته اول نظریه‌هایی که به طور آرمانی و ایده‌آل‌گرایانه به این موضوع می‌نگرند و دسته دیگر نظریه‌هایی که ایده‌آلیستی به این موضوع نمی‌نگرند.

بر این اساس نویسنده به صورت دیالکتیک نظریه‌های مربوط به عدالت جهانی را مورد بررسی و توجه قرار می‌دهد و از رهگذر آن اصول و نهادهای کارآمد برای تحقق عدالت جهانی را شناسایی می‌کند.

این اثر با عنوان "عدالت جهانی و نهاد سیاسی پیشرو" پائیز امسال از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.