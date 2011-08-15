پشیمان نیستم به پرسپولیس آمدم/ برخی بازیکنان انتظارات رابرآورده نکردند

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار پرسپولیس مقابل مس سرچشمه در هفته چهارم لیگ برتر گفت: تیم مس سرچشمه یکی از تیم‌های لیگ برتر است که مانند ما لیگ را خوب آغاز نکرده و شرایط مناسبی در جدول ندارد. با این شرایط بازی سه شنبه شب برای هر دو تیم حساس است به ویژه برای ما.

وی از آمادگی تیمش برای انجام یک بازی خوب در مصاف با مس سرچشمه یاد کرد و در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "قبول دارید با یک پیروزی شرایط تیم شما تغییر خواهد کرد؟"، اظهار داشت: صددرصد اگر یک برد بدست آوریم و سه امتیاز بگیریم تیم از نظر روحی و روانی ارتقا پیدا می کند و شرایط تیم متفاوت می شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین در واکنش به این موضوع که دیدار تیمش مقابل مس سرچشمه در کرمان برگزار می شود و برگزاری بازی در خارج از تهران این حسن را دارد که صدای اعتراض هواداران کمتر به گوش سرخپوشان می رسد، گفت: من چنین عقیده ای ندارم. ما در بوشهر هم که رفتیم جو برای تیم خوب نبود و اطراف ورزشگاه پلاکاردهایی دیده می شد و... . متاسفانه من از روزی که کارم را در پرسپولیس آغاز کردم، جو همین طوری بوده و چاره‌ای نداریم جز اینکه خوب بازی کنیم، چرا که بازی خوب ما این جو بد را از بین می برد.

استیلی در پاسخ به این پرسش که "فکر می کنید چند درصد از مشکلات تیم شما مربوط به مسائل فنی می شود؟"، گفت: قبول دارم یکسری از مشکلات ما مربوط به موارد فنی است اما بخش اعظمی از این مشکلات بر می گردد به مسائل روحی و روانی. متاسفانه فشار روی بازیکنان خیلی زیاد است.

وی در این رابطه افزود: با این شرایط ناچاریم سه روز یکبار بازی کنیم و همانطور که دیده‌اید برای اینکه تیم به هماهنگی برسد، در هر بازی دست به ترکیب تیم می زنیم. در این بین برخی از بازیکنان که از آنها انتظار بیشتری می رفت نتوانستند مطابق انتظار عمل کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس فوتبال را ورزشی زمانبر خواند و گفت: ما احتیاج به زمانی داریم. من تمامی بازیکنان را فقط در فاصله سه روز تا آغاز لیگ در اختیار داشتم و طی دو هفته گذشته سه بازی هم برگزار کرده‌ایم و فردا باید دیدار چهارم خود را برگزار کنیم. متاسفانه فرصت ریکاوری روانی و فنی نداشته‌ایم و از این بابت خیلی لطمه خوردیم. منتظریم لیگ تعطیل شود تا از این تعطیلی به نحو احسن استفاده کنیم.

"قبول دارید فشاری که از سوی تماشاگران به تیم شما وارد می شود، طبیعی نیست؟"، استیلی در پاسخ به این پرسش نیز گفت: صددرصد این اعتراض‌ها طبیعی نیست. من یک سال در بوشهر کار کردم و در این شهر و ورزشگاه شهید بهشتی یک پلاکارد ندیدم اما در روز بازی ما با شاهین پلاکاردی 70، 80 متری به ورزشگاه آورده بودند و علیه ما شعار می دادند. آیا به نظر شما این طبیعی است؟

وی افزود: ما به این مسائل توجهی نداریم، چاره‌ای هم به غیر از این نداریم و باید کار خود را انجام دهیم اما یک حرف دارم. به اعتقاد من در ماه مبارک رمضان باید همه تغییر کنیم. اینکه فقط چیزی نخوریم که کافی نیست. باید اعمالی انجام دهیم که دل‌مان صاف و تازه شود و... .

استیلی از غیبت هادی نوروزی در دیدار مس سرچشمه - پرسپولیس خبر داد و گفت: هادی نوروزی به دلیل آسیب دیدگی که پیش از این در اردوی تیم ملی با آن مواجه شده بود، نمی توانست بصورت صددرصد تیم ما را همراهی کند. با نظر پزشکان قرار شد او در تهران بماند تا معاینه کامل روی پای این بازیکن انجام شود. اینکه هادی در یک بازی غایب باشد، بهتر از این است که مصدومیتش بدتر شود و چند بازی غایب باشد.

پرسپولیس علاوه بر هادی نوروزی در دیدار با مس سرچشمه مازیار زارع و وحید هاشمیان را نیز نخواهد داشت. استیلی در خصوص غیبت این دو بازیکن گفت: مصدومیت هاشمیان هنوز بصورت کامل برطرف نشده است و در این بازی غایب خواهد بود. مازیار زارع نیز بنابه دلایلی از فهرست تیم کنار گذاشته شده است.

" در این شرایط بدشانس نبودید که مهرداد اولادی را هم به علت مصدومیت از دست دادید؟"، استیلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: واقعا بدشانسی آوردیم. روی مهرداد خیلی حساب می کردیم اما این بازیکن به دلیل یک تکل عمدی از سوی بازیکن شاهین بوشهر چند هفته‌ای توانایی همراهی تیم را نخواهد داشت.

وی در خصوص حل بحران خط حمله پرسپولیس در دیدار با مس سرچشمه کرمان گفت: ناچاریم در غیاب نوروزی، هاشمیان و اولادی از بازیکنان دیگر در ترکیب اصلی استفاده کنیم.

"آیا فکرش را می کردید در پرسپولیس با چنین مشکلاتی مواجه شوید؟" استیلی به این پرسش نیز چنین پاسخ داد: فکرش را نمی کردم تماشاگران با من اینطور برخورد کنند. من هواداران پرسپولیس را می شناسم، سال‌ها برای آنها بازی کرده و مربیگری کرده بودم. باور کنید تا به امروز هواداران را اینطور ندیده بودم. من به خاطر این هواداران و هوادارانم از پول گذشتم و به عشق پیراهن پرسپولیس بازی کردم. فکر نمی کردم آنها روزی علیه من شعار بدهند.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه "پشیمان نیستید به پرسپولیس آمدید؟"، اظهار داشت: نه، پیشمان نیستم. کاری را که شروع کرده‌ایم به خوبی به پایان می رسانیم. شاید باید سخت‌تر از آن چیزی که فکر می کردیم، کار کنیم.

دیدار تیم های فوتبال مس سرچشمه و پرسپولیس در هفته چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22:30 دقیقه روز سه شنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.