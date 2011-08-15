محمد تقی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخلاق رقابت های انتخاباتی گفت: مسئولیت در نظام اسلامی در صورتی ارزش به شمار می رود که در خمت دین اسلام و خدمت به مردم و محرومین قرار گیرد.

وی به فعالین انتخابات پیش رو توصیه کرد که به همدیگر برچسب نزنند و مصالح جامعه اسلامی را بر منافع فردی ارجح بدانند و ادامه داد: همه در تبلیغات انتخاباتی به تشریح امتیازات خود بپردازند و فکر نکنند چهار سال نمایندگی مجلس ارزش تخریب شخصیت دیگران و بازی با آبروی انسان ها را دارد.

امام جمعه مراغه با تاکید بر حضور همه گروه‌های سیاسی با هر سلیقه و تفکر ادامه داد: هر ایرانی متدین به اسلام و پایبند به قانون اساسی و ولایت فقیه باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشد و هیچ کس نباید فکر کند میزان تدینش بیش از دیگران بوده و بدان واسطه دیگران را تخریب کند.

وی معیار اصلی حضور افراد در انتخابات را شورای نگهبان و هیئت های نظارت اعلام کرد و گفت: گاهی ممکن است سلیقه فردی که برای نمایندگی مورد انتخاب مردم قرار می گیرد با من نوعی متفاوت باشد ولی در این مورد سلیقه افراد مهم نیست و شایستگی های افراد است که معیار به شمار می رود.

وی خطاب به هواداران نامزد های مختلف انتخابات آینده نیز گفت: ابتدا این که احساسات را بر عقل تقدم ندهید و در مرحله دوم خدای ناکرده آخرت خود را با سخنان و رفتارهای نا بجا به خاطر دنیای دیگران خراب نکنید.

وی خواستار مراعات اصول شرعی و موازین اسلامی در رقابت های انتخاباتی شد و گفت: واقعا حیف است برای قدرتی که چند صباح در اختیار فردی قرار می گیرد اصول اخلاقی زیر سوال رفته و به همدیگر بد کنیم.