اصلاح سنتهای غلط ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم گشتاسبی بعدازظهر دوشنبه در نشست کمیته ساماندهی ازدواج استان، افزود: عدم اشتغال، جهیزیه های سنگین، مهریه های بالا، هزینه های زیاد و سخت گیری در امر ازدواج باعث بی انگیزگی جوانان در تشکیل خانواده و بالارفتن سن ازدواج شده است.

وی فرهنگ سازی و الگو پذیری دینی جوانان را در گرایش آنها به سمت ازدواج آسان و به موقع بسیار ضروری دانست و اظهار داشت: باید تلاش کنیم خود باوری و اعتماد در جوانان برای تشکل خانواده تقویت شود.

مدیرکل اموربانوان استانداری کهگیلویه وبویراحمد به کارگیری عوامل تشویقی، فراهم کردن بستر کار و شغل، مسکن و تسهیلات را از دیگر ضروریات ازدواج ساده عنوان کرد و گفت: هم اکنون دو مشکل اساسی پیش روی جوانان اشتغال و مسکن است که دولت تمام توان خود را در ایجاد اشتغال و تامین مسکن بکار گرفته است.

وی یادآور شد: در بخش مسکن، طرح مسکن مهر مشکلات را رفع می کند و در خصوص اشتغال، زمینه آموزش جوانان تحصیل کرده و فاقد مدرک تحصیلی فراهم شده و تسهیلات اشتغالزایی در اختیار آنها قرار داده می شود.

گشتاسبی تاکید کرد: لازم است همه اقشار جامعه به خصوص اصحاب رسانه و مدیران فرهنگی و دانشگاهی برای ترویج ازدواج آسان و به موقع فرهنگی سازی کنند.