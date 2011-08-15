به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال با توجه به اعلام آمادگی‌های صورت گرفته از سوی تیم‎های متقاضی شرکت در فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور و حائز شرایط بودن آنها، حضور 14 تیم را در این فصل از رقابت‎ها نهایی کرد.

پیکان تهران، بانک کشاورزی، سایپای البرز، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، پیشگامان کویر یزد، آلومینیوم بندرعباس، مناطق نفت خیز جنوب، گیتی پسند اصفهان، باریج اسانس کاشان، کاله مازندران، کرمان، گنبد و مشهد 14 تیمی هستند که برگزار کننده فصل جدید مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور خواهند بود. سازمان لیگ فدراسیون والیبال بر این اساس امروز دوشنبه با حضور نمایندگان تیم‎های لیگ برتری قرعه کشی مسابقات لیگ 90 را انجام داد.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات والیبال لیگ برتر 90 به این شرح اعلام شده است:

* پیکان تهران - گنبد

* کرمان- بانک کشاورزی

* شهرداری تبریز- کاله آمل

* شهرداری ارومیه - باریج اسانس کاشان

* سایپای البرز- مشهد

* گیتی پسند اصفهان- پیشگامان کویر یزد

* آلومینیوم المهدی بندرعباس- مناطق نفت خیز جنوب

مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از 27 مهرماه آغاز خواهد شد. نیم فصل نخست این رقابت‌ها و دو هفته ابتدایی نیم فصل دوم با برگزاری دو دیدار طی روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته پیگیری می‎شود اما از هفته سوم نیم فصل دوم به بعد تنها یک دیدار در روزهای چهارشنبه هر هفته برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ در حالی حضور 14 تیم را در فصل جدید مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎‌های کشور نهایی کرده است که سال گذشته این رقابت‎ها با حضور 16 تیم در دو گروه برگزار شد.