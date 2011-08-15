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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

پرسنل اورژانس محمودآباد سرپرستی 18 کودک را تقبل کردند

پرسنل اورژانس محمودآباد سرپرستی 18 کودک را تقبل کردند

محمود آباد - خبرگزاری مهر: پرسنل اورژانس 115 محمودآباد، هزینه سرپرستی 18 ک.دک بی سرپرست شهرستان را تقبل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معنوی افطاردهی و دعا به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست با حضور جمعی از پرسنل اورژانس 115 محمودآباد در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست مهدی محمودآباد برگزار شد.

در این ضیافت الهی، پس از صرف افطار و انجام مراسم نیایش شبهای رمضان هدایایی به کودکان بی سرپرست اهداء شد.

در این مراسم که مدیرکل بهزیستی مازندران به همراه برخی مسئولان شهرستانی نیز حضور داشتند، پرسنل اورژانس 115 محمودآباد، افتخار تامین هزینه سرپرستی 18 کودک بی سرپرست این مرکز و مرکز خیریه مولی الموحدین را برعهده گرفتند.

کد مطلب 1384251

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