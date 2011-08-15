برگزاری فستیوالهای ورزشی در بوستانهای شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده در نشستی صمیمی با حضور رئیس تربیت بدنی شهرستان شیراز و جمعی از روسا و نائب رئیس هیئتهای ورزشی استان فارس و شیراز، اظهار داشت: معتقدیم مجموعه شهرداری به عنوان یک مدیریت واحد شهری که به تمام موضوعات ازجمله ورزش اشراف دارد یک سازمان یاد دهنده است.

وی استفاده بهینه از منابع، تسری زیرساختها و جاری کردن نظم و به وجود آوردن استحکام اجتماعی را ازجمله ویژگیهای سازمان یاد دهنده عنوان کرد و گفت: سازمان یاد دهنده شامل خوشه های متعددی است که از کنار هم قرار گرفتن تخصصها و منابع مختلف شکل می گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با بیان اینکه بنای ما در مجموعه شهرداری برقراری ارتباط با تخصصهای مختلف در سطح شهر است، عنوان کرد: این امر در رونق بخشی به شهر تاثیر به سزایی دارد.

فرخ زاده با اشاره به اینکه حوزه های سلامت اجتماعی، سلامت شهری، ورزش همگانی، تفریحات سالم و مواردی از این دست به معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری واگذار شده، تصریح کرد: اگر نگاه به مجموعه شهرداری به عنوان یک سازمان یاد دهنده به عنوان استراتژی در دستور کار قرار گیرد می تواند رونق زیادی به شهر بدهد.

وی با تاکید بر ضرورت جلب مشارکت مردم در اداره شهر، برگزاری جشنواره های ورزشی در قالبهای عمومی و حرفه ای، فستیوالهای ورزشی با همکاری تمام هیئتهای ورزشی، برگزاری نشستهای تخصصی ورزشی و ... رااز جمله راهکارهای جذب مشارکت مردم دانست.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با تاکید بر اینکه پتانسیل خوبی در شهر داریم بر ضرورت همگانی کردن ورزش و کشاندن آن به عرصه های عمومی برای استفاده عموم تاکید کرد.

فرخ زاده با اشاره به راه اندازی مرکز آینده پژوهی اجتماعی در این حوزه معاونت، اظهار داشت: بر اساس نخستین نظرسنجی این مرکز همشهریان بسیاری برای برگزاری جشنواره های فرهنگی و ورزشی علاقه مندی خود را اعلام کرده اند.

وی با بیان اینکه در حوزه تولید دانش ورزشی در فارس فقیریم، تاکید کرد: نیاز است تا با برگزاری نشستهای تخصصی، چاپ کتب و بوروشور و ... این نقیصه را برطرف کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با اشاره به تعامل مجموعه شهرداری با نهادهای بین المللی نظیر آیکو، یونسکو و شبکه ICCN، بر ضرورت بهره گیری از این پتانسیل تاکید کرد و ادامه داد: باید ورزشهای سنتی و محله ای در شیراز را که درحال منسوخ شدن است احیا کرده و به رخ جهانیان بکشانیم.

به گفته فرخ زاده با توجه به خواهر خواندگی شیراز با پنج شهر در دنیا، برگزاری برنامه های مشترک در قالب جشنواره های فرهنگی و ورزشی با این شهرها به صورت محله ای، باعث رونق گردشگری در شیراز می شود.

وی با اشاره به پتاسیلهای بالای گردشگری در شیراز، اجرای اینگونه برنامه ها را باعث کم شدن تخلفات و مدیریت بیماریها و معضلات اجتماعی دانست.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با تاکید بر لزوم رونق بخشی به بوستانهای شیراز از تبدیل شدن این اماکن به خاستگاه اراذل و اوباش ابراز نگرانی کرد و گفت: باید با برگزاری ورزشهای همگانی در بوستانها از پتانسیل این اماکن به خوبی استفاده شود.

فرخ زاده با اشاره به بودجه 437 میلیارد تومانی شهر شیراز در سال جاری، گفت: متاسفانه پشتوانه قوی مالی نداریم.

رئیس تربیت بدنی شهرستان شیراز در ادامه این نشست بر تاثیرگذاری خاص معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در این مقطع زمانی، اظهار داشت: این مورد را فقط ما اقرار نمی کنیم و تمام اصحاب ورزش اعتقاد دارند حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری به ویژه در بخش ورزش ورود خوبی داشته است.

حسام زارع مهذبیه با بیان اینکه شکاف عمیقی بین ماموریتهای خطیر محوله با امکانات در اختیار ورزش شیراز وجود دارد، این امر را نگران کننده دانست و تصریح کرد: قابلیتهای فراوانی اطراف ماست که در جذب آنها خوب عمل نکردیم.

وی امکانات ورزشی استان فارس را با برخی از استانهای دیگر قابل قیاس ندانست و تصریح کرد: این انتظار که ورزش فارس در کشور اول باشد انتظار بزرگی نیست.

رئیس تربیت بدنی شهرستان شیراز پیشنهاد برگزاری سمینار مشترک با تمامی روسا و نائب رئیس هیئتهای ورزشی استان با معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز را مطرح کرد و گفت: به حمایت شهرداری در زمینه ورزشهای همگانی نیاز داریم.

زارع مهذبیه سرانه ورزشی در شیراز را دو دهم متر مربع اعلام کرد و گفت: طرفدار استقلال هیئتهای ورزشی شهرستان هستیم.

در این نشست همچنین مدیر تربیت بدنی شهرداری شیراز به تشریح اقدامات صورت گرفته در این مدیریت پرداخت و اظهار داشت: تعداد نفرات شرکت کننده در برنامه های ورزش همگانی در چهار ماهه اول سال جاری 48 هزار و231 نفر بوده است.

عباس رضایی افزود: برگزاری بیش از 10 برنامه پیاده روی بزرگ همگانی در بلوار چمران و محلات مانند شهرک گلستان، میانرود باغ جنت ، مسابقات فوتسال محلات با حضور بیش از 74 تیم، کوهپیمایی، مسابقه دارت، طناب کشی، دو کودکان ازجمله این برنامه ها بود.

وی با اشاره به برگزاری کلاسهای ورزشی در هشت مجموعه ورزشی و 12 فرهنگسرا بیان کرد: در مجموع 18 رشته ورزشی مشغول ارائه سرویس به شهروندان بوده به طوری که ماهانه 55 هزار نفر از این امکانات استفاده می کنند.

مدیر تربیت بدنی شهرداری شیراز ادامه داد: تعداد 100 نفر مربی در 18 رشته ورزشی در کلاسهای آموزشی این مجموعه مشغول فعالیت هستند.