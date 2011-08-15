وزیر راه و شهرسازی از مدیرکل تعاون استان مرکزی تقدیر کرد

به گزارش مهر در این لوح آمده است؛ با اتکا به عنایات و الطاف بیکران الهی و با کوشش، همت و درایت همه دست اندرکاران طرح بزرگ مسکن مهر در دولت نهم و به ویژه دولت دهم در جهت تحقق بخشیدن به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه اجرا و به بار نشسته و به مدد این طرح جمع کثیری از مردم شریف کشورمان از نعمت مسکن برخوردار خواهند گردید.

در بخش دیگر این لوح وزیر راه و شهرسازی از تلاش های خالصانه محسن مظفری در تحقق اهداف دولت در افتتاح 3500 واحد مسکونی از پروژه های مسکن آن استان قدردانی نموده است.