توسعه ساری نیازمند توجه بیشتر مسئولان استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: مسئولان استانی به دفعات در گفته های خود به مساعدت و حمایت از توسعه ساری تاکید دارند که عملا چنین نیست.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ساری با احداث پل ولی عصر ساری بالغ بر 27 میلیارد تومان هزینه کرده است، افزود: شهرداری برای احداث این پل از رقمی اعتبار دولتی بهره نبرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری بیان داشت: با اعتبار احداث پل ولی عصر، شهرداری سای می تواندد 10 پارکینگ طبقاتی در استان احداث کند ولی چنین نشده است.

نقیبی با اشاره به اتمام کمربندی جنوبی در دو سال گذشته اظهار داشت: متاسفانه از آن زمان تاکنون شرکت توزیع نیروی برق اقدامی برای این مهم صورت نداده است.

وی با بیان اینکه شهرداری ساری بیش از چهار میلیارد تومان از ادارات استان طلب دارد، اظهار داشت: شهرداری با مطالبه این بدهی ها می تواند نیاز بودجه جاری تا چهار سال آینده را رفع کرد.

سید محمد آقا میری، عضو دیگر شورای اسلامی ساری به حضور نفر برتر کنکور در این منطقه اشاره کرد و تصریح کرد: نسل نخبگان امروز، مسئولان و تصمیم گیران آینده کشور هستند و تجلیل از نخبه، تجلیل از نسل آینده است.

وی یادآور شد: از نمایندگان مجلس و مسئولان استانی درخواست داریم در برنامه ریزی توسعه ای استان، سرمایه گذاری در بخش دانشگاه های تیپ یک را مدنظر قرار دهند.

آقا میری با بیان اینکه وظیفه ما حمایت از نخبگان است، افزود: ما در زمینه قهرمانان ورزشی ، سالن ورزشی مخصوص قهرمانان ویژه مسابقات آسیایی و المپیک داریم آیا فضایی برای نخبگان خاص استان هم فراهم کردیم.