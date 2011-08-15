140 میلیون ریال کمک مردمی برای کشور قحطی زده سومالی جمع آوری شد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جمعیت تاکنون 147 میلیون و 667 هزار و 500 ریال از کمک‌ های نقدی مردم را برای رفع نیازهای مردم قحطی‌ زده سومالی جمع آوری کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: شماره حساب 99999 جمعیت هلال ‌احمر نزد بانک ملی شعبه مرکزی آماده دریافت وجوه نقدی مردم نوعدوست برای کمک به مردم نیازمند سومالی است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان در ادامه از اجرای طرح همای رحمت به مناسبت ماه رمضان خبرداد و افزود: امور داوطلبان جمعیت هلال احمر در شهرستان املش با استقرار چادرهای جمع آوری کمک ها در پایگاههای داوطلبی در مساجد، اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم خیر و نیکوکار بمنظور کمک به نیازمندان کرده است.

وی اظهارداشت: چادر جمع آوری کمک های مردم در سراسر پایگاههای داوطلبی هلال احمر مساجد استان دایر بوده و نیکوکاران عزیز می توانند کمک های نقدی و غیر نقدی خود را با مراجعه به پایگاههای داوطلبی هلال احمر در مساجد سراسر شهرستانهای گیلان، به نیازمندان هدیه کنند.

محمدی ادامه داد: کمک های جمع آوری شده در ایام مبارک ماه رمضان در بین افراد بی بضاعت توزیع می شود.