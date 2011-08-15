شخم نابهنگام خرابی بستر کشت را فراهم می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه با انجام عمل شخم، شرایط محیطی برای جوانه زدن بذر و رشد و نمو گیاه فراهم می شود، گفت: با اینکار همچنین قسمت های زیرین خاک به سطح آمده و به تدریج به عمل خاک زراعی افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه شخم حداقل در اکوسیستم های زراعی باعث افزایش ثبات سیستم خاک و کارآیی چرخه عناصر غذایی می شود، افزود: عملیات شخم حداقل، اثرات مهم بیولوژیکی، زراعی و اقتصادی در سیستم های ارگانیک دارد.

ایرانی فام با تاکید بر اینکه در شخم حداقل، عملیات خاک ورزی به حداقل ممکن کاهش یافته و بقایای گیاهی به مقدار قابل توجهی در سطح خاک نگه داشته می شوند، افزود: وجود بقایای گیاهی و کاه و کلش از فرسایش آبی، بادی و تبخیر سطحی جلوگیری کرده و باعث نفوذپذیری بهتر خاک و افزایش تراکم میکروارگانیسم ها و فعالیت های بیولوژیک می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با اشاره به اینکه در اکوسیستم های زراعی بدون شخم، موادآلی و عناصر غذایی بیش از سیستم های همراه با شخم حفظ می شوند، افزود: در سیستم های بدون شخم، قارچ ها تجزیه کنندگان اصلی بوده ولی در شخم معمولی این عمل توسط باکتری ها صورت می گیرد.