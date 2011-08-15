طرح جدید دولت براى جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه مقوله تولید، اشتغال و فارغ التحصیلان را یک مقوله به هم پیوسته دانست و خاطر نشان کرد: اگر برای یکی از آنها راه حلی ارائه دهیم، خود به خود مشکلات و موانع سایر بخشها هم حل خواهد شد.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از تدوین طرح جدیدی برای جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خبر داد و یادآور شد: در زمینه جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تعاملاتی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کردیم و زمانی که به نتیجه برسیم، اطلاع رسانی خواهیم کرد.



وی با اشاره به بحث اشتغال زایی نخبگان کشور اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم برای نخبگان این است که آنها را به سمت فعالیت هایی هدایت کنیم که خودشان مولد اشتغال برای دیگران باشند و یکی از راههای حصول به این مقصود، حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.



سلطانخواه ادامه داد: نخبگان در قالب این شرکتها مجتمع شوند و از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی مورد حمایت قرار گیرند در مرحله بعد هم راهکاری برای بازار تولیداتشان اندیشیده شود.



رئیس بنیاد ملی نخبگان، هدف معاونت علمی و فناوری در شرکتهای دانش بنیان را جذب نخبگان به سمت خود اشتغالی و دیگر اشتغالی عنوان کرد و ادامه داد: هدف از تشکیل شرکتهای دانش بنیان این بود که گرایش عمومی برای فارغ التحصیلان و نخبگان را از این که بخواهند در دستگاه های دولتی مشغول به کار شوند، این جذابیت از بین برود و به سمت و سوی دیگری این جذابیت ایجاد شود.



وی تاکید کرد: ما انتظار داریم نخبگان علاوه بر اینکه برای خودشان زمینه اشتغال ایجاد می کنند برای دیگران هم زمینه اشتغال را فراهم کنند و این یک راه حل برای رفع مشکل اشتغال نخبگان است که باید عملیاتی شود.