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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

سلطانخواه اعلام کرد:

طرح جدید دولت براى جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى

طرح جدید دولت براى جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از طرح جدید دولت برای جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خبر داد و گفت: در این زمینه تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شده و نتیجه نهایی به اطلاع این افراد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نسرین سلطانخواه مقوله تولید، اشتغال و فارغ التحصیلان را یک مقوله به هم پیوسته دانست و خاطر نشان کرد: اگر برای یکی از آنها راه حلی ارائه دهیم، خود به خود مشکلات و موانع سایر بخشها هم حل خواهد شد.
 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از تدوین طرح جدیدی برای جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی خبر داد و یادآور شد: در زمینه جذب نخبگان در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تعاملاتی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کردیم و زمانی که به نتیجه برسیم، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی  با اشاره به بحث اشتغال زایی نخبگان کشور اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم برای نخبگان این است که آنها را به سمت فعالیت هایی هدایت کنیم که خودشان مولد اشتغال برای دیگران باشند و یکی از راههای حصول به این مقصود، حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.

سلطانخواه ادامه داد: نخبگان در قالب این شرکتها مجتمع شوند و از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی مورد حمایت قرار گیرند در مرحله بعد هم راهکاری برای بازار تولیداتشان اندیشیده شود.
 
رئیس بنیاد ملی نخبگان، هدف معاونت علمی و فناوری در شرکتهای دانش بنیان را جذب نخبگان به سمت خود اشتغالی و دیگر اشتغالی عنوان کرد و ادامه داد: هدف از تشکیل شرکتهای دانش بنیان این بود که گرایش عمومی برای فارغ التحصیلان و نخبگان را از این که بخواهند در دستگاه های دولتی مشغول به کار شوند، این جذابیت از بین برود و به سمت و سوی دیگری این جذابیت ایجاد شود.
 
وی تاکید کرد: ما انتظار داریم نخبگان علاوه بر اینکه برای خودشان زمینه اشتغال ایجاد می کنند برای دیگران هم زمینه اشتغال را فراهم کنند و این یک راه حل برای رفع مشکل اشتغال نخبگان است که باید عملیاتی شود.
کد مطلب 1384271

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