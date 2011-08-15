به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگردان و تهیه‌کننده سینمای ایران در نامه‌‌ای که در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته شده نوشته است: برآن بودم که جدایی تهیه‌کنندگان از خانه سینما و تشکیل اتحادیه‌ای مستقل که امکان تصمیم گیری را برای سینما و آینده آن فراهم آورد‌، شاید اول قدمی باشد در رشد و جان گرفتن پیکر رنجور و نحیف سینمای ایران.

با شور و شوقی فراوان‌، در فراخوان تشکیل اتحادیه تهیه‌کنندگان در خانه هنرمندان به احترام تعدادی از دوستان که همچنان برایشان احترام قائلم شرکت کردم. بنا بود به آینده سینما فکر شود و تهیه‌کنندگان نقش اصلی خود را که ساخت فیلم‌های در خور‌، با ارزش و جذاب برای مخاطبان است ایفا کنند‌، نه آنکه من بر کرسی ممیزی بنشینم و برای همکاران خود تعیین تکلیف کنم. قرارمان چیز دیگری بود،‌ چیزی از جنس سینما تا تشکلمان برقرار و استوار بپاید‌ نه آنکه دست به دامان دولت بیاویزد و قبای خود را به سیاست بیالاید.

همکاران عزیز در شرایط حاضر‌، حضور خود را در جمع هیئت مدیره اتحادیه تهیه‌کنندگان غیر ضروری بلکه مضر تشخیص داده بدین وسیله استعفای خود را تقدیم عزیزان می‌نمایم. به امید آنکه با خرد جمعی و در نظر گرفتن منافع بلند مدت با ایجاد یک سینمای قدرتمند و فرهیخته گامی موثر در این راه برداریم.

پیش از این و به دنبال اظهارنظرهای سیدضیا هاشمی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان، علی‌اکبر ثقفی و جواد نوروزبیگی هم از این تشکل استعفا داده بودند.