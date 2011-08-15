حضور اصلاح طلبان در انتخابات منوط به نحوه تائید صلاحیت آنان است

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراکسیون خط امام مجلس جلسات متعددی در مورد انتخابات داشته و تا حصول نتیجه نهایی به جلسات و رایزنی های خود ادامه می دهد.

نصیرپور افزود: هنوز فاصله زمانی زیادی با انتخابات نهم وجود دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در آینده صورت می گیرد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد: از مجموعه حاکمیتی کشور انتظار می رود تا در جهت جذب حداکثری مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنند.

وی جذب مشارکت حداکثری در انتخابات را با تایید حداکثری نامزدها ممکن دانست و اظهارداشت: مشارکت حداکثری نامزدها زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم می کند.

عضو قوه مقننه کشور همچنین حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را منوط به حد نصاب رسیدن این طیف عنوان کرد.

نماینده سراب اظهارامیدواری کرد که مجموعه جریانات کشور به سمتی هدایت شود تا تفکرات با سلایق مختلف و در چارچوب قانون اساسی و نظام وارد انتخابات شده و در چرخه قدرت کشور سهیم باشند.

وی یادآور شد: حضور تفکرهای متفاوت و مختلف در چرخه قدرت و مدیریت کشور زمینه ظهور و بروز اندیشه ها را فراهم خواهد کرد.