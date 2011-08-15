اردبیل در زمینه مدیریت بحران در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: اردبیل با توجه به آمادگی های لازم در زمینه مدیریت بحران و شرکت در مانور سراسری زلزله و ایمنی جزو استانهای برتر کشور شناخته شده است.

وی با بیان اینکه اردبیل جزو 10 استان زلزله خیز کشور است، اضافه کرد: سالانه میلیاردها ریال خسارت خشکسالی، زلزله، سیل، آتش سوزی و... به این استان تحمیل می شود که آمادگی در برابر این حوادث غیرمترقبه را ضروری ساخته است.

معاون عمرانی استانداری اردبیل آموزش را پایه و اساس مقابله با پدیده خشکسالی عنوان کرد و افزود: باید در کیفیت سازه ها و مقاوم سازی پروژه ها و ساختمانها کنترل و نظارت دقیق اعمال شود.

وی با اشاره به کاهش نزولات آسمانی در استان و بروز پدیده خشکسالی ابراز داشت: با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش نزولات آسمانی باید در حفظ و احیا جنگلها و فضای سبز گامهای مؤثری برداشته شود.

بیگدلو حفظ و احیا جنگلها را در کاهش پدیده خشکسالی مؤثر دانست و یادآور شد: برای مقابله با پدیده خشکسالی و کمبود نزولات آسمانی باید چاره اندیشی اساسی همراه با آسیب شناسی و برنامه ریزی صحیح صورت گیرد.

وی انسان را عامل اصلی در تخریب جنگلها برشمرد و تصریح کرد: بروز پدیده خشکسالی علاوه بر کاهش تولیدات و محصولات کشاورزی نقش مؤثری در کم و کیف مواد غذایی ایفا می کند.

این مسئول با هشدار نسبت به بالا رفتن درجه حرارت و احتمال بروز آتش سوزی در جنگلها از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا ضمن ایجاد تمهیدات لازم در مقابله با اینگونه حوادث همکاری و تعامل لازم را با یکدیگر داشته باشند.

وی با اشاره به نام گذاری هفته کاهش بلایای طبیعی از 18 لغایت 24 مهر ماه سال جاری عنوان کرد: در این راستا ضمن همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با یکدیگر، صدا و سیما نسبت به اطلاع رسانی شفاف در جهت کاهش بلایای طبیعی اقدام و برنامه ریزی کند.