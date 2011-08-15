به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اکبر حسینی‌نژاد با اشاره به اهمیت و ضرورت پرداختن به مفاهیم و فرهنگ قرآن بیان داشت: بخش عظیمی از فعالیت‌های آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در راستای تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های فرهنگی و معنوی است که نشر مفاهیم و فرهنگ قرآن در راس آن قرار دارد.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه قرآن و عترت در کنار یکدیگر قرار دارند، تبلیغ معارف دینی و عترت بدون قرآن تبلیغی ناقص است و حضور آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در عرصه فعالیت‌های قرآنی امری ضروری است.



حسینی‌نژاد با بیان اینکه حضور آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران یک وظیفه و ضرورت فرهنگی است، افزود: ارائه آثار قرآنی متنوع، تامین نیاز‌های قرآنی افراد و علاقه مندان به قرآن، انتقال، تبادل و کسب تجربیات، همچنین جلوگیری از موازی کاری در زمینه فعالیت‌های قرآنی از مهم‌ترین اهداف حضور آستانه مقدسه در این نمایشگاه است.



وی یاد آور شد: در بخش ترمیم نفایس قرآنی به دلیل عدم وجود امکانات و امنیت لازم، موفق به ارائه بخش عظیمی از آثار و نفایس ویژه قرآنی نشدیم که امیدواریم با توجه و اهتمام بیشتر مسئولین به ایجاد امکانات و امنیت، در سال‌های آینده شاهد حضور گسترده تری در بخش‌های مختلف باشیم.



نائب التولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) یادآور شد: برگزاری برنامه‌های متنوع قرآنی در حرم مطهر و معرفی آن در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برای آگاهی و آشنایی افراد، یک نمونه سازی والگو سازی فرهنگی است که امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و مراکز و نهادهای دینی، علمی، فرهنگی و تبلیغی و به کار گیری تمام امکانات و ظرفیت‌ها در سراسر کشور تعمیم پیدا کند.



حرم حضرت معصومه (س) محور حوزه‌های علمیه است



وی با اشاره فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حرم مطهر حضرت معصومه (س) محور حوزه‌های علیمه است بیان داشت: آستانه مقدسه از این پس وظیفه سنگین تری بر عهده و در کنار حوزه علیمه آمادگی لازم برای تربیت و سازماندهی افراد برای نشر و بسط مفاهیم و فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور را دارد.



تلاوت و پرداختن به وجوه مختلف قرآن نباید منحصر به ماه رمضان باشد



حسینی‌نژاد ابراز داشت: تلاوت و پرداختن به وجوه مختلف قرآن کریم را نباید منحصر به ماه رمضان دانست و با بهرگیری از ظرفیت‌ها، توسعه و تعمیم فعالیت‌های قرآنی در ماه‌های دیگر سال نیز باید بستر قرائت و تلاوت قرآن، تدبر در معانی، آشنایی با تفاسیر و معارف نهفته در دل آیات قرآن را فراهم کرد.



وی یادآور شد: قرآن کریم بهترین و تاثیر گذار‌ترین سلاح برای مقابله، حفظ و صیانت مردم از تهاجم فرهنگی است.