فرار از واقعیت کار افراد متعصب و لجوج است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر دوشنبه در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ادامه سلسله بحث‌های انبیای الهی در قرآن کریم، فرار از واقعیت را نخستین عکس‌العمل مردم به هدایت‌های حضرت نوح عنوان کرد و اظهار داشت: حضرت نوح خطاب به خداوند می‌فرماید که هر وقت مردم را دعوت می‌کردم که تو آنها را ببخشی، آنها انگشتانشان را در گوششان فرو می‌کردند و لباسشان را بر روی سرشان می‌گذاشتند و فرار می‌کردند.



وی ادامه داد: در آن زمان افراد متعصب لجوجی در برابر پیامبران بودند که اولین عکس العمل آنها فرار از واقعیت‌ها بود.



این مرجع تقلید تصریح کرد: کسی که راه را گم کرده باشد وقتی در برابر یک شخص آشنا به مسیر قرار می‌گیرد نباید فرار کند، یا کسی که در بستر بیماری باشد و برای مداوای او طبیب را مطلع کنند. این فرد دستورات طبیب را گوش ندهد عاقلانه نیست.



آیت‌الله مکارم شیرازی دومین عکس العمل مردم در برابر هدایت‌های حضرت نوح را مکر مردم عنوان کرد و یادآور شد: افرادی را دیدیم که اموال زیاد و فرزندان متعددی داشتند اما این فرزندان را به خوبی تربیت نکرده بودند و فرزندان آنها تمام اموالشان را در بین خودشان تقسیم کردند و این افراد را از خانه‌اشان بیرون کردند.



استاد برجسته حوزه علمیه بیان داشت: گاهی اوقات فرزند وبال انسان می‌شود و گاهی هم باعث افتخار پدر و مادر می‌شود.



شکل‌گیری بت‌پرستی از زمان حضرت نوح



وی با اشاره به شکل گیری بت پرستی از دوران حضرت نوح گفت: بعضی‌ها می‌گویند که بت پرستی از زمان نوح شروع شده و یکی از دلایل این است که انبیا و اولیا از دنیا رفتند و مردم برای اینکه آنها را فراموش نکنند مجسمه آنها را ساختند و بعد از چند نسل آنها را پرستش می‌کردند و کم کم بت پرستی در بین آنها رایج شد.



آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: بعضی‌ها در مصر قدیم رود نیل را می‌پرستیدند، برای اینکه برکات زندگی‌اشان از آنجا گرفته می‌شد و این افراد مسبب الاسباب را فراموش کردند و در بین اسباب گم شدند.



وی ادامه داد: سومین عکس العمل مردم در برابر هدایت‌های حضرت نوح این بود که می‌گفتند نوح دیوانه یا ساحر است.



وی با بیان اینکه از نظر آنها عقل به معنای دنبال انحرافات افتادن و نان را به نرخ روز خوردن بود، یادآور شد: قوم نوح این پیامبر را تکذیب کردند و عجیب این است که هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه آنها را به جنون یا ساحر متهم می‌کردند.



این مرجع تقلید گفت: همین مطالب را در مقابل پیغمبر اسلام هم مطرح می‌کردند و وقتی که پیامبر اسلام قیام کردند، گفتند ایشان ساحر یا دیوانه است و نگذاشتند صدایش به گوش افراد برسد. پیغمبر آنقدر مقاومت کرد تا زمانی که بساط آنها برچیده شد.



آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: امروزهم ممکن است در گوشه و کنار کسانی باشند که روزه‌داری و احکام الهی را مسخره کنند.