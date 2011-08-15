احداث 1800 واحد مسکن مهر کارگری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شهرستانهای ارومیه، ماکو، سلماس، خوی، مهاباد، بوکان و پیرانشهر در قالب تعاونی کارگری تعداد زیادی واحد مسکونی برای تحویل دادن به کارگران احداث می ‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در سه منطقه ارومیه 820 واحد مسکونی کارگری احداث شده به ‌طوری که در گلمان 576 واحد، ایثار 160 واحد و طرزیلو نیز 128 واحد توسط تعاونیها احداث می ‌شود، بیان داشت: در شهرستان ماکو نیز چهار تعاونی 420 واحد مسکن در دست احداث بوده که در سلماس نیز توسط پنج تعاونی در دو منطقه فرودگاه و آبیاری به احداث 186 تعاونی مسکن مهر اقدام کردند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی به احداث 150 واحد مسکن مهر ویژه کارگران در دو منطقه مهاباد اشاره کرد و اظهار داشت: در منطقه سیدآباد یک تعاونی 96 واحد مسکونی و در منطقه کارمندان هم دو تعاونی به احداث حدود 60 واحد مسکونی مشغول ساخت مسکن مهر هستند.

محبت خواه با بیان اینکه در خوی نیز احداث 80 واحد مسکونی مهر کارگری با جدیت تداوم دارد، ادامه داد: در منطقه امام‌کندی توسط یک تعاونی 32 واحد و در منطقه آزادگان این شهرستان نیز توسط یک تعاونی حدود 48 واحد مسکونی در دست احداث است.

این مسئول با بیان اینکه در بوکان نیز یک تعاونی حدود 117 واحد و در پیرانشهر توسط یک تعاونی 48 واحد مسکونی مهر کارگری توسط اعضا احداث می‌شود، اظهار داشت: به طور میانگین واحدهای مسکونی مهر حدود 38 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با تداوم فرآیند ساخت‌ و‌ساز پیش‌ بینی می‌شود تعدادی از واحدهای در دست‌ احداث تا پایان سال جاری به مرحله بهره ‌برداری برسند.