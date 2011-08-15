گروه های کوهنوردی در مازندران باید برای صعودها مجوز بگیرند

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجوزها برای گروه های دو، سه و بیشتر از این تعداد الزامی است و در غیر اینصورت از ورود گروه ها و تورهای کوهنوردی جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم پس از آن گرفته شد که سه کوهنورد غیربومی برای کوهنوردی به مناطق کوهستانی منطقه المستان بخش امامزاده عبدالله (ع) مفقود شده بودند.

بخشدار امامزاده عبدالله(ع) آمل تصریح کرد: هم اکنون یک کیوسک ایست و بازرسی زیرنظر پاسگاه انتظامی منطقه در ابتدای ورودی منطقه جنگلی و کوهستانی المستان نصب شده و اجازه ورود گروه های کوهنوردی غیرمجوز را نخواهد داد.

عسگری پور اضافه کرد: گروه های کوهنوردی و تورهای گردشگری که از مسیرهای بیراهه قصد حضور در منطقه را دارند، در صورت بروز حوادث های احتمالی، هیچ مسئولیتی متوجه بخشداری و مجموعه خدمات رسان شهرستان نخواهد بود.

وی یادآور شد: چندی پیش یک گروه کوهنوردی از کشوربحرین با هماهنگی بخشداری امامزاده عبدالله(ع) آمل درمناطق زیبای جنگلی و کوهستانی منطقه المستان حضور داشتند.

بخش تازه تاسیس امامزاده عبدالله (ع) با 52 روستا و بیش از 22 هزار نفر جمعیت یکی ازچهار بخش شهرستان آمل است.