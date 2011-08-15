به گزارش خبرگزاری مهر، فریده داودی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳هزار نفر در مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند، تصریح کرد: با اضافه شدن هزار و ۵۰۰ نفر به این تعداد، تعداد طلاب مشغول به تحصیل به ۴ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت رشته در مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌شود، بیان داشت: این رشته‌ها شامل فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، تاریخ اسلام، مطالعات زنان و تربیت مدرس ادبیات عرب می‌شود.



داودی یادآور شد: تدریس رشته فقه و اصول از نیمه دوم سال ۸۵ آغاز شده است و در حال حاضر ۹۷۳ طلبه در این رشته تحصیل می‌کنند، رشته تفسیر و علوم قرآنی از نیمه دوم سال ۸۵ راه‌اندازی شده است و در حال حاضر هزار و ۶۶۳ طلبه در این رشته مشغول به تحصیل هستند.



وی ادامه داد: رشته کلام اسلامی از سال ۸۷ راه‌اندازی شده است و هم‌اکنون ۱۷۷ نفر در این رشته تحصیل می‌کنند و رشته تاریخ اسلام از سال ۸۹ راه‌اندازی شده است و در حال حاضر ۲۳ طلبه در قم و اصفهان در این رشته مشغول به تحصیل هستند.



مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه پذیرش طلاب در رشته‌های فلسفه اسلامی، مطالعات زنان و تربیت مدرس ادبیات عرب صرفا در شهر قم انجام می‌گیرد، اظهار داشت: تدریس رشته فلسفه در سال ۸۷ آغاز شده است و این رشته در حال حاضر ۱۲۹ طلبه مشغول به تحصیل دارد.



وی افزود: رشته مطالعات زنان از بهمن‌ماه ۸۹ راه‌اندازی شده است و در حال حاضر ۱۷ طلبه مشغول به تحصیل دارد و رشته تربیت مدرس ادبیات عرب در حال حاضر ۱۸ طلبه مشغول به تحصیل دارد.



داودی با اشاره به تدریس پنج رشته در مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران در شهر قم اضافه کرد: این پنج رشته شامل فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، مطالعات زنان، فلسفه اسلامی و ادبیات عرب می‌شود.



وی تعداد طلاب مشغول به تحصیل مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران را ۳ هزار نفر برشمرد و افزود: از این میان ۸۰۰ نفر در شیوه غیرحضوری تحصیل می‌کنند.



مدیر تحصیلات تکمیلی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: حدود ۱۰۰ نفر از طلاب رشته فقه و اصول و ۲۵۰ نفر از طلاب رشته تفسیر و علوم قرآنی در حال تدوین پایان‌نامه و در شرف فارغ‌التحصیلی هستند.



وی تعداد مراکز و واحدهای آموزشی سطح سه در سال گذشته را ۳۹ واحد ذکر کرد و اظهار داشت: در سال تحصیلی آینده ۹ واحد آموزشی به این تعداد افزوده خواهد شد.



داودی گفت: به این ترتیب ۴۵ موسسه و مرکز آموزشی در ۲۲ استان کشور به فعالیت خواهند پرداخت که از این می‌ان، ۲۰ واحد، موسسه آموزشی (ارائه کننده بیش از یک رشته تخصصی)، هفت واحد، مرکز تخصصی فقه و اصول و ۱۸ واحد، مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی به شمار می‌روند.