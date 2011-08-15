بازاریابی اصلی ترین فعالیت سازمانهای رقابتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان تقوی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اعضای کمیته بازاریابی اداره امور شعب افزود: از جمله موارد مهمی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد نیاز ها و سلایق مشتریان است و سازمان ها باید خدمات و تولیدات خود را با ذائقه مشتریان تطبیق دهند.

رئیس اداره امور شعب با اشاره به جایگاه رفیع بانک ملی ایران در جامعه گفت: بانک ملی ایران با سابقه طولانی و ارائه خدمات مطلوب به جامعه توانسته است اطمینان و اعتماد افکار عمومی را به خوبی جلب کند.



وی از کارکنان بانک ملی ایران به عنوان نیروهای صادق، دلسوز و پرتلاش یاد کرد و افزود: از سرمایه های بزرگ بانک ملی ایران نیروی انسانی توانمند است که توانسته رضایتمندی مردم را از خدمات این بانک فراهم کند.



تقوی گفت: در عصر ارتباطات و فراصنعتی، دنیا به سرعت در حال تغییر و تحول است و ما باید دیدگاه ها و برنامه های خود را با تغییرات محیطی منطبق کنیم.



وی با اشاره به جایگاه بانک ملی ایران در بخش های مختلف اقتصادی گفت: سازندگی میهن اسلامی و خدمت به مردم افتخاری است که در بانک ملی ایران نصیب ما شده است و باید با توجه به نیاز جامعه در این راستا به صورت مضاعف تلاش کنیم.



تقوی با تاکید بر اینکه مدیران باید از ابزار های تشویقی و تنبیهی در جای خود و به درستی استفاده کنند گفت: در یک سازمان موفق افرادی که تلاش بیشتری می کنند باید مورد توجه قرار گیرند و به افرادی که کم کارتر هستند نیزکمک شود تا به سطح بالاتری از تلاش دست یابند.



رئیس اداره امور شعب گلستان گفت: بر اساس آموزه های دینی هر عمل خیری که در سازمان و جامعه انجام دهیم پاداش آن به خودمان باز می گردد، بنابراین در سال جهاد اقتصادی با تلاش مضاعف برای دستیابی به اهداف بانک که در راستای سیاست های دولت می باشد، بکوشیم.