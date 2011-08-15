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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

هم اندیشی نمایندگان فرهنگی ایران برگزار می‌شود

هم اندیشی نمایندگان فرهنگی ایران برگزار می‌شود

معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری نهمین هم‌اندیشی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با شعار "بیداری اسلامی، تمدن نوین اسلامی" از 13 تا 17 شهریور ماه در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ایمانی‌پور معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر نهمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اعلام این خبر گفت : در این هم اندیشی ضمن مرور و تحلیل پدیده بیداری اسلامی و بررسی سناریوهای پیش رو و همچنین تدوین  نقشه راه بیداری اسلامی ، آخرین مواضع و اقدامات ضروری در این حوزه طراحی و هماهنگ خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه در این هم اندیشی، پیش‌نویس "سند ملی توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران" نیز مرور می شود گفت: توجه دادن به فعالیت‌های بنیادین بجای فعالیت‌های متعارف و انجام اقدامات ابتکاری و ماندگار بجای فعالیت‌های متداول از اصلی ترین جهت گیری های مدیریتی سازمان فرهنگ و ارتباطات  اسلامی در دوره جدید است.
 
معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، ایجاد نمایندگی‌های جدید و توسعه حضور فرهنگی ایران در حوزه‌های اولویت‌دار نظیر آمریکای لاتین و آفریقا از دیگر رویکردهای  این سازمان در این هم اندیشی دانست .
 
در حاشیه نهمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور، نمایشگاهی از محصولات فرهنگی نمایندگان فرهنگی ایران، فناوریهای جدید و بیداری اسلامی برگزار می‌شود.
کد مطلب 1384294

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