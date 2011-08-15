به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ایمانی‌پور معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر نهمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اعلام این خبر گفت : در این هم اندیشی ضمن مرور و تحلیل پدیده بیداری اسلامی و بررسی سناریوهای پیش رو و همچنین تدوین نقشه راه بیداری اسلامی ، آخرین مواضع و اقدامات ضروری در این حوزه طراحی و هماهنگ خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه در این هم اندیشی، پیش‌نویس "سند ملی توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران" نیز مرور می شود گفت: توجه دادن به فعالیت‌های بنیادین بجای فعالیت‌های متعارف و انجام اقدامات ابتکاری و ماندگار بجای فعالیت‌های متداول از اصلی ترین جهت گیری های مدیریتی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دوره جدید است.

معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، ایجاد نمایندگی‌های جدید و توسعه حضور فرهنگی ایران در حوزه‌های اولویت‌دار نظیر آمریکای لاتین و آفریقا از دیگر رویکردهای این سازمان در این هم اندیشی دانست .

در حاشیه نهمین هم اندیشی نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور، نمایشگاهی از محصولات فرهنگی نمایندگان فرهنگی ایران، فناوریهای جدید و بیداری اسلامی برگزار می‌شود.