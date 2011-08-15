بسته های حمایتی بین زندانیان اردوگاه کار درمانی چناران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف نژاد از برگزاری مرحله دوم توزیع بسته های حمایتی در هفته های جاری ماه رمضان خبر داد و اظهار کرد: این بسته ها به زندانیانی که فاقد ملاقات هستند، اهدا می شود.

وی گفت: از آنجا که در آموزه های دینی ما کمک به نیازمندان در این ماه از ثواب بالایی برخوردار است، با کمک خیرین این بسته ها تهیه و بین زندانیان نیازمند فاقد ملاقات توزیع شد.

وی بیان کرد: این بسته ها که شامل البسه، لوازم بهداشتی، مواد غذایی و بن خرید بود، طی مراسمی با حضور مسئولین طرح اکرام به زندانیان نیازمند اهدا شد.