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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

به مناسبت ماه رمضان/

بسته های حمایتی بین زندانیان اردوگاه کار درمانی چناران توزیع شد

بسته های حمایتی بین زندانیان اردوگاه کار درمانی چناران توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی چناران از توزیع 600 بسته حمایتی پوشاک و مواد غذایی بین زندانیان این اردوگاه به مناسبت ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف نژاد از برگزاری مرحله دوم توزیع بسته های حمایتی در هفته های جاری ماه رمضان خبر داد و اظهار کرد: این بسته ها به زندانیانی که فاقد ملاقات هستند، اهدا می شود.

وی گفت: از آنجا که در آموزه های دینی ما کمک به نیازمندان در این ماه از ثواب بالایی برخوردار است، با کمک خیرین این بسته ها تهیه و بین زندانیان نیازمند فاقد ملاقات توزیع شد.

وی بیان کرد: این بسته ها که شامل البسه، لوازم بهداشتی، مواد غذایی و بن خرید بود، طی مراسمی با حضور مسئولین طرح اکرام به زندانیان نیازمند اهدا شد.

کد مطلب 1384296

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