50 درصد دانش پتروشیمی ایران در انحصار 4 غول اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه مهمترین بخش صنعت پتروشیمی، صنایع پائین دستی و سپس میان دستی است که ارزش افزوده و اشتغالزایی فراوانی به همراه دارد در شرایط فعلی اغلب واحدهای پتروشیمی ایران در بخش بالادستی ساخته شده اند که اغلب آنها بدون اینکه در کشور به سایر محصولات دیگر تبدیل شوند با قیمتی پائین به سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی صادر می شود.



به علت هزینه های بالا و آلودگی فراوانی که صنایع پتروشمیی در بخش بالا دستی دارد کشورهای اروپایی سالهاست که از این گونه صنایع فاصله گرفته و وظیفه تولید دانش و انواع پلمیرهای شیمیایی را برعهده گرفته اند که تاکنون به درآمدهای سرشاری دست یافته اند ضمن اینکه فعالیت کشورهای این قاره اغلب در صنایع پائین دستی که آلودگی کمتر و ارزش افزوده بیشتری دارد فوق العاده فراوان است.



این در حالیست که در حاضر بیش از 50 درصد دانش پتروشیمی ایران متعلق به چهار کشور اروپایی انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند است و این کشورها فعالیت چندانی در صنایع بالا دستی که از دانش کافی در این زمینه برخوردار هستند ندارند. چین هم از کشورهایی است که صنایع بالا دستی، میان دستی و پائین دستی پتروشیمی را به طور یکجا دارد و بسیاری از بازارهای جهان را به تسخیر خود درآورده است.



مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی در شهرستان ماهشهر که به تنهایی 43 درصد محصولات پتروشیمی در کشور را تولید می کند در این خصوص گفت: شرکتهای خارجی صنایعی در بخش پتروشیمی را در اختیار ما گذاشته اند که تولید کننده مواد و صنایع پایه است و کمترین ارزش و درآمد و بیشترین مضرات اقتصادی و زیست محیطی را به همراه دارند.



علی یزدانی تصریح کرد: همین کشورهایی که این صنایع را در اختیار کشور ما قرار داده اند خریدار محصولات نهایی این پتروشیمیها هستند و آنها را پس از تبدیل کردن به مواد و کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به کشورهایی همانند ما می فروشند در حالی که ما باید این زنجیره را بشکنیم و خود در کشور محصولات نهایی پتروشیمیهای فعلی که در صنایع بالا دستی فعالیت می کنند را با سرمایه گذاری مناسب در صنایع پائین دستی و میان دستی به سایر کالاهای دیگر که دارای ارزش افزوده و درآمد بالاتری هستند تبدیل و به جهان عرضه کنیم.



وی عنوان کرد: هم اکنون در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 30 هزار نفر مشغول به کار هستند که با وجود اینکه ما در بعد از انقلاب 15 میلیارد دلار در این منطقه سرمایه گذاری کرده ایم، این تعداد نیروی کار فوق العاده پائین است زیرا اگر این مقدار سرمایه گذاری را در بخشهای دیگر همانند کشاروزی انجام می شد درآمد و اشتغال بیشتری به وجود می آمد؛ ضمن اینکه محیط زیست ما هم کمتر آسیب می دید. این در حالیست که اگر ما این مقدار سرمایه گذاری را در بخش پائین دستی پتروشیمی مصرف می کردیم اکنون به ازاری هر نفر اشتغال فعلی می توانستیم 14 شغل ایجاد کنیم یعنی در این منطقه می توانستیم 420 هزار نفر را مشغول به کار کنیم.



صادرات 60 درصد محصولات پتروشیمی

مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر تصریح کرد: هم اکنون 60 درصد تولیدات پتروشیمیهای کشور به خارج از کشور صادر می شود؛ یعنی بستر لازم برای جذب تولیدات پتروشیمی در کشور وجود ندارد. در شرایط فعلی چهار تا پنج میلیون تن متانول در کشور تولید می شود در حالیکه تنها کمتر از 200 هزار تن از آن در داخل تولید می شود و مابقی آن صادر می شود.

وی، افزود: اگر متانول به جای صادرات در داخل به سایر محصولات تبدیل می شد و می توانستیم به جای 300 دلار فعلی آن را تا قیمت دو هزار دلار در بازار جهانی عرضه کنیم که متاسفانه به علت نبود صنایع پائین دستی در پتروشیمی این ظرفیت درآمد زایی در کشور هدر می رود.



یزدانی عنوان کرد: به استان خوزستان سالانه بیشترین بودجه دولتی تعلق می گیرد ولی چرا این استان با وجود این همه توجه از سوی دولت که باعث شده هر ماه یکی از مقامات ارشد کشور برای افتتاح طرح به شهرستان های استان سفر کند، این استان پیشرفتی متناسب با سایر استانها ندارد، این امر به این علت است که ما در اغلب بخشها به خصوص انرژی بالا دست سایر استانها شده ایم و صنایعی داریم که سرمایه بر هستند ولی اشتغالزایی و درآمدزایی آنها فوق العاده پائین است.



وی ادامه داد: به عبارتی صنایعی که سرمایه بر هستند در خوزستان ساخته می شوند و صنایعی که اشتغالزایی بالایی دارند و درآمد بیشتری برای استان خود دارند در سایر استانها تولید می شوند این در حالیست که مواد اولیه آنها در استان خوزستان تولید می شود.



یزدانی تاکید کرد: متاسفانه در استان خوزستان به وجود پیشرفتهایی که در صنایع بالا دستی و میان دستی ایجاد شده در صنایع پائین دستی پیشرفت چندانی صورت نگرفته و این بخش از صنعت نفت که ارزش افزوده بالاتری دارد مغفول مانده است. این در حالیست که مجری و متولی اجرای طرح های پائین دستی در صنعت نفت، وزارت صنایع است و به نظر می رسد شهرکهای صنعتی و سازمان صنایع استان برنامه مدونی برای اجرای این طرح های نداشته باشند که انتظار می رود این دو سازمان تحریک بیشتری در این خصوص داشته باشد زیرا استان خوزستان ظرفیتهای فراوانی در این بخش دارد.



یزدانی اظهار داشت: با توجه با منافع فراوانی که طرح های پائین دستی برای کشور دارد ما اعلام آمادگی می کنیم که خوراک مورد نیاز صنایع پائین دستی در استان خوزستان را تامین کنیم و در این مورد منتظر اعلام سازمان صنایع و معاون استان هستیم. خوشه صادراتی پلاستیک با هدف صادرات به کشور عراق و برخی کشورهای همجوار در منطقه آزاد اروند احداث شود و به نظر می رسد از هر نظر شرایط لازم برای موفقیت آن مهیا باشد.



سرمایه گذاریها باید به سمت صنایع پائین دستی برود

همچنین استاندار خوزستان گفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال تجربه فرآیند تغییر در شیوه پرداختن به صنایع به عنوان یکی از صنعتی ترین استانهای کشور هستیم، تصریح کرد: در گذشته تمرکز فعالیتهای صنعت در صنایع بالادستی قرار داشت که با توجه به هزینه های بسیار بالای این بخش سرمایه گذاری در این حوزه ها تنها توسط دولت انجام می گیرد که در دنیا نیز مرسوم است.



سید جعفر حجازی افزود: صنایع پائین دستی به دلیل اینکه فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد می کنند و نیاز به سرمایه گذاری کمتری نیز دارند بیشتر باید مورد توجه ما قرار داشته باشند و از این پس سرمایه گذاریهای استان به این سمت سوق پیدا می کند. باید طراحی خوشه های میان دستی و پائین دستی و اجرای آنها را به بخش خصوصی سپرد تا روز به روز شاهد توسعه و پیشرفت کمی و کیفی این بخش باشیم.



استاندار خوزستان تصریح کرد: باید هرچه سریعتر بخش خصوصی را پای کار خوشه های پائین دستی کشید تا با آغاز به کار صندوق توسعه ملی، سرمایه گذار و مکان یابی طرح آماده باشد.



ایجاد 124 هزار شغل با توسعه صنایع پائین دستی

استاندار خوزستان همچنین به صادرات 65 درصدی تولیدات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اگر این مقدار محصولات صادر نشود و در چرخه صنایع میان دستی و پائین دستی استان وارد شود توانایی ایجاد 124 هزار شغل را خواهد داشت.



حجازی با اشاره به تشکیل کارگروه صنایع پائین دستی پتروشیمی در استان خوزستان اظهار داشت: در این کارگروه طرح های مختلف پتروشیمی در بخش صنایع پائین دستی و میان دستی پخته می شود و برای تصویب به ستادهای دیگر استان برای ایجاد رونق و اشتغال ارسال می شود. با تشکیل این کارگروه فعالیتها در این بخش کارشناسی تر می شود و احتمال موفقیت و برطرف شدن موانع سر راه آن افزایش می یابد.



رئیس کارگروه ستاد سرمایه گذاری استان خوزستان ادامه داد: پتروشیمیهای استان خوزستان، سازمان بازرگانی، محیط زیست،‌ شهرکهای صنعتی، سازمان دارایی، بانک صنعت و معدن، شرکت گاز، شرکت برق منطقه ای و سازمان صنایع و معادن از اعضای این کارگروه خواهند بود. باید توجه خود را به سمت صنایع پائین دستی معطوف کنیم زیرا این طرح ها ارزش افزوده فراوان و به همراه ایجاد اشتغال بالا دارند و می توانند علاوه بر ایجاد ورنق اقتصادی در استان خوزستان و کشور، اشتغالزایی خوبی برای استان به همراه داشته باشند.