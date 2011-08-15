انجام 91 هزار بازرسی از واحدهای صنفی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم صداقت تصریح کرد: طی این بازرسیها تعداد دو هزار و 576 واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف به ارزش 51 میلیارد و 52 میلیون و 356 هزار و 44 ریال برای آنان تشکیل شده و به منظور رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی افزود: در این مدت بیش از 14 هزار و 479 تماس مردمی با تلفن 124 برقرار شده که از این تعداد دو هزار و 45 گزارش قابلیت رسیدگی داشته که قریب به 85 درصد آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان فارس بیشترین شکایات را در رابطه با قند و شکر، مرغ گرم و لبنیات اعلام کرد.

صداقت از نظارت بر پزندگیها و فروشندگان زولبیا و بامیه به وسیله تیمهای مخصوص خبر داد و افزود: هیچ واحد فروشنده زولبیا و بامیه حق ندارد از قیمتهای ارائه شده توسط اتحادیه مربوطه که به تائید سازمان بازرگانی رسیده عدول کند و نیز هیچ واحدی حق افزایش قیمت زولبیا و بامیه را به بهانه یک فروشی ندارد و چنانچه شکایتی دریافت شود که واحدی از فروش این کالا امتناع کرده با وی برخورد قانونی صورت می گیرد.