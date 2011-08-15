صدور کیفرخواست دو جن گیر/ 21 شهریور؛ زمان برگزاری دادگاه فائزه هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در هفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به ورود روزانه 3 تن مواد مخدر به کشور چرا تعداد برخوردها و اعدامی ها در دستگاه قضایی کم است، گفت: مافیای بزرگ مواد مخدر در کشور و خارج از کشور بزرگترین تهدید برای ایران است ولی با اینکه قبول داریم قوه قضائیه و نیروی انتظامی بهتر از این می تواند فعال باشند ولی نیروی انتظامی در سال جاری سرشاخه های اصلی مافیای مواد مخدر را نشانه رفتند که کشفیات اخیرنیز این را نشان می دهد.

وی افزود: ولی باید گفت که نباید تنها از دستگاه قضایی و پلیس انتظار داشت تا این مشکل را برطرف کنند زیرا اهمیت این موضوع آنقدر بزرگ است که رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شخص رئیس جمهور است و وزارتخانه ها و سازمانهای زیادی عضو این ستاد هستند. این اعضا باید به درستی اهداف ستاد را دنبال کنند که فرهنگسازی، آموزش، اطلاع رسانی و درمان معتادان از این جمله است و می توان گفت که تمام نظام باید برای مبارزه با مواد مخدر وارد شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه رئیس جمهور اعلام کرده است جن گیرهای دولتی دستگیرشده اند گفت: دستگاه قضایی با اتهام و جرم برخورد می کند نه با عنوان افراد ولی چون این کلمه رسانه ای شده است دو نفر از کسانی که با این عنوان معروف شده اند پرونده شان در شرف رسیدگی در دادگاه است و قرار مجرمیت و کیفرخواست هم صادر شده است.

دادستان کل کشور در مورد علت برگزار نشدن دادگاه فائزه هاشمی گفت: وکیل این متهم یک ماه درخواست استمهال کرده است با این حساب 21 شهریورماه دادگاه برگزار می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این شایعه که احتمال عفو و بخشودگی متهمان آمریکایی در ماه مبارزه رمضان وجود دارد گفت: این شایعه را نشنیده ام ولی رسیدگی به پرونده تمام شده و به زودی حکم نهایی صادر می شود.