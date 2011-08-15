تشکیل ستاد پیشبرد اهداف کارگری و کارفرمایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی ظهر دوشنبه درجمع خبرنگاران به نشست اخیر این کانون با کانون کارفرمایان مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: در نشست و هم اندیشی که بین کانون شورای اسلامی کار و کارفرمایان مازندران انجام شد، ستادی جهت پیشبرد اهداف جامعه کار و کارگری و کارفرمایی در مازندران تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: هدف از تشکیل ستاد کارگری و کارفرمایی رایزنی با تشکلهای مختلف کار و کارگری و کارفرمایی با نامزد احتمالی مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابیه مازندران است.

این عضو شورای عالی اشتغال کشور افزود: ستاد تشکیل شده از کانون کارگری و کارفرمایی از نامزد احتمالی مجلس شورای اسلامی برای ارائه برنامه ها و نقطه نظرات خود در جهت بهبود وضعیت این تشکلها دعوت می کند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان گردانندگان چرخ توسعه و اقتصاد کشور هستند افزود: کانونهای کارگری و کارفرمایی در نظر دارند نامزدی که برنامه ای مدون و راهبردی برای این گروه از جامعه دارند را مورد حمایت قرار دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور یادآور شد: نامزدی نمایندگی مجلس در مازندران چنانچه تمایل دارند تا در لیست این ستاد قرار گیرند تا پایان شهریور ماه می توانند برنامه های خود را ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه باید کشور در تولید و اقتصاد نمونه باشد گفت: ایران کشور پهناور و با استعدادهای فراوان است و باید همه ظرفیت های کشور را در این حوزه فعال کنیم.

بابایی کارنامی اذعان داشت: با همت کارآفرینان و کارگران می توان قله های پیشرفت را به سرعت فتح کرد و در آینده ای نه چندان دور شاهد جامعه ای بی نیاز و صادر کننده در تمام زمینه های تولید هستیم.