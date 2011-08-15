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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

تعاونیها گره گشای معضل اشتغال در جامعه اند

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اراک گفت: تعاونی ها گره گشای معضل اشتغال در جامعه به شمار می روند.

مسلم پورقاسمیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری در جامعه بر کسی پوشیده نیست و بر همه مسئولان است تا با توجه به این مهم در راستای تقویت فرهنگ تعاون در جامعه تلاش کنند.

وی ادامه داد: تقویت بخش خصوصی و واگذار ی امور به مردم از اهداف مهم دولت نهم و دهم است و این امر مگر با توجه به توسعه فعالیتهای بخش تعاون محقق نمی شود

قاسمیان ادامه داد: گسترش تعاونی ها گامی موثر در راستای اقتصاد جامعه و ریشه کن کردن فقر و تامین نیازها به شمار می رود.

وی از مسئولان خواست تا با تسهیل امور مربوط به تشکیل تعاونیها و تشویق تعاونگران با ارائه تسهیلات ویژه بستر تقویت فرهنگ کار در قالب تعاونی را در جامعه تسریع ببخشند.

کد مطلب 1384313

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