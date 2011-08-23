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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

اکبرنژاد در گفتگو با مهر:

مسائل روحی و روانی نقش تاثیرگذاری در کسب سهمیه المپیک دارد

مسائل روحی و روانی نقش تاثیرگذاری در کسب سهمیه المپیک دارد

مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد گفت: مسائل روحی و روانی نقش تاثیرگذاری در موفقیت کشتی گیران در رقابتهای گزینشی المپیک لندن دارد.

تقی اکبرنژاد عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به نظرم کادر فنی برنامه‌هایی که نیاز بود را در دستور قرار داده‌اند و بهترین همفکری جامعه کشتی این است که در این فاصله زمانی همه به کشتی کمک کنیم زیرا انتقاد کردن در آستانه اعزام تیم به آوردگاه جهانی منطقی نیست.

وی ادامه داد: مسابقات جهانی قبل از المپیک شرایط خاص خود را دارد و کادر فنی تیم‌ملی نیز باید با دور کردن حاشیه از اردو کشتی‌گیران منتخب را از نظر روحی روانی  آماده کنند، چرا که تمام حریفان جهانی با آمادگی بالایی در استانبول حضور پیدا می کنند.
 
اکبرنژاد تصریح کرد: هر کادر فنی که مسئولیت را به عهده می‌گیرد تاکتیک خاصی برای معرفی ملی‌پوشان در دستور کار قرار می‌دهند اما اعتقاد دارم چونکه زمان زیادی تا شروع مسابقات جهانی باقی نمانده، بهتر است مربیان هر چه زودتر اسامی را معرفی کنند چرا که در این فاصله زمانی باید استرس را از ملی پوشان دور کرد.
 
وی تاکید کرد: علیرضا گودرزی کشتی‌گیر وزن 84 کیلوگرم تهرانی که در مسابقات انتخابی اول شده بود در جام زیلکوفسکی نه تنها با کسب مدال طلا شایستگی خود را به اثبات رساند بلکه بطور مستقیم دو حریف اصلی خود جمال میرزایی و احسان امینی را نیز مغلوب کرد و نشان داد از انگیزه بالایی برخوردار است.
 
اکبرنژاد در مورد انتخاب ملی پوش وزن 120 کیلوگرم اظهار داشت: هر چند هنوز مربیان بطور رسمی اسامی ملی‌پوشان را اعلام نکرده‌اند اما اعتقاد دارم اگر بین فردین معصومی و محمدرضا آذرشکیب یک مسابقه درون اردویی برگزار می‌کردند حرف و حدیث‌ها از بین می‌رفت. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه فرهنگ غلطی در بین کشتی‌گیران ایرانی جا افتاده و به محض اینکه احساس می‌کنند در ترکیب تیم نیستند اردو را ترک می‌کنند در شرایطی که در دیگر کشورها اینطور نیست و همه تا روز آخر نفرات اصلی را در تمرین همراهی می‌کنند.
 
رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن روزهای 20 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.
کد مطلب 1384314

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