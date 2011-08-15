شکست سایپا در قم دور از دسترس صبا نیست

محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: نتایج سه بازی‌ قبل سبب شده است امتیازات ارزشمندی را به دست آوریم که مطمئنا در انتهای فصل به کمک ما می‌آید، ضمن اینکه این مهم بیشترین انگیزه را در نزد بازیکنان ما برای برتری مقابل سایپا البرز ایجاد کرده است.



شرایط برای ماندن در جمع مدعیان فراهم است



وی ادامه داد: با اینکه در بازی خانگی دو هفته گذشته مقابل فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در هفته دوم تنها یک امتیاز کسب کردیم، اما شرایط صبای قم به گونه‌ای است که برای قرار گرفتن در جمع مدعیان لیگ در حال حاضر به لطف پیروزی در بازی‌های خارج از خانه بسیار مطلوب است.



صبا شایسته کسب موفقیت‌ در مسابقات لیگ امسال است



سرپرست تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: بازی هفته گذشته صبای قم مقابل راه‌آهن شهرری ثابت کرد که تیم صبا شایسته کسب موفقیت‌ در مسابقات لیگ امسال است و با انگیزه‌ای که بازیکنان در این دیدار داشتند ما می‌توانیم در بازی با سایپا البرز از آن به خوبی برای کسب یک پیروزی دیگر در راه حفظ صدرنشینی خود در جدول رده بندی بهره ببریم.



هماهنگی بازیکنان صبای قم کم کم در حال شکل گرفتن است



وی اضافه کرد: تیم صبای قم نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی داشته است، اما با جذب چند بازیکن طراز اول به تیمی منسجم نیز تبدیل شده است زیرا بعد از نقل و انتقالات پیش از آغاز لیگ تلاش کردیم با برقراری شرایط و امکانات کافی تیم به وضعیت ایده‌آل برسد و به همین دلیل هماهنگی بازیکنان صبای قم کم کم در حال شکل گرفتن است.



بازیکنان صبا از بازی در مقابل سایپا نگرانی ندارند



کشوری فرد اظهار داشت: با این وجود، تیم صبای قم بازیکنان باتجربه و جوان و البته با انگیزه‌ای دارد که تشنه موفقیت در لیگ برتر هستند و با توجه به تجربه خوبی که از بازی های سه هفته قبل به دست آورده‌اند، از بازی در مقابل سایپا البرز نگرانی ندارند.



وی با اشاره به وضعیت اخیر صبای قم، خاطرنشان کرد: صبای قم برای بازی چهارشنبه مقابل سایپا البرز چند بازیکن مصدوم دارد که این بازیکنان در دیدار با راه آهن شهر ری نیز غایب بودند، اما خوشبختانه نوع تمرینات در هفته جاری به گونه‌ای بوده است که سایر بازیکنان از نظر روحی و جسمی برای مصاف با سایپا البرز در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برند.



می‌خواهیم بین سه تیم بالای جدول قرار بگیریم



سرپرست تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس کسب نتایج مطلوب برای قرار گرفتن در بین مدعیان جدول رده‌بندی است تا موفقیت لیگ هفتم را بار دیگر تکرار کرده و بین سه تیم بالای جدول قرار بگیریم.



وی با اشاره به بازی هفته گذشته صبای قم در مقابل راه‌آهن شهرری که در ورزشگاه اختصاصی حریف برگزار شد، اظهار داشت: در تمام زمان بازی با پاس صاحب توپ و میدان بودیم و با اینکه قصد ندارم توانایی‌های حریف را نادیده بگیرم اما باید اذعان کنم که به راحتی ‌توانستیم به سه امتیاز بازی دست یابیم و البته بازیکنان ما قدر موقعیت‌های گلزنی را در جریان مسابقه دانسته و نهایتا بازی با برتری صبای قم به پایان رسید.



جدال صبا و سایپا چهارشنبه شب در قم



تیم فوتبال صبای قم در دیداری از هفته چهارم یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از ساعت 22 چهار‌شنبه 26 مرداد ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم میزبان تیم سایپا البرز است.

