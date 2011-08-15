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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

فعالیت کاروان اردوهای جهادی در نیشابور پایان یافت

فعالیت کاروان اردوهای جهادی در نیشابور پایان یافت

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی ناحیه مقاومت نیشابور گفت: فعالیت کاروان اردوهای جهادی بسیج دانشجویی با عنوان "الفائزون" با برگزاری یادمان‌های شهدا در روستاهای این شهرستان پایان یافت.

مصطفی عبدالله‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 11 گروه جهادی در روستاهای همایی، عبدل‌آباد، گلبوی، قلعه شیشه، حسن‌آباد، جنداب، بزق، آستایش، شورود، چاه‌نسر وکفکی از توابع شهرستان‌های نیشابور و فیروزه به مدت سه هفته در این روستاها بیتوته کردند و به فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی پرداختند.

وی اظهار داشت: ساخت پایگاه مقاومت بسیج، بهسازی و نقاشی مدارس، برگزاری کلاس‌های خیاطی، گلسازی، کیسه‌بافی، آشپزی، شیرینی‌پزی، معرق‌کاری، احکام و قرآن کامپیوتر از جمله فعالیت‌های گروه الفائزون است.

وی درباره آثار مثبت اردوهای جهادی، گفت: حضور پر‌رنگ و پرنشاط اهالی روستاها و وداع خیلی صمیمی همراه با گریه نشان از تاثیر‌پذیری این اردوها در بین مردم روستا است.

وی ادامه داد: برای تقویت بنیه اعتقادی و همچنین آموزش احکام به مردم روستاهای محروم یک طلبه خواهر و یک طلبه برادر با گروه الفائزون اعزام شده بودند.

کد مطلب 1384318

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