فعالیت کاروان اردوهای جهادی در نیشابور پایان یافت

مصطفی عبدالله‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 11 گروه جهادی در روستاهای همایی، عبدل‌آباد، گلبوی، قلعه شیشه، حسن‌آباد، جنداب، بزق، آستایش، شورود، چاه‌نسر وکفکی از توابع شهرستان‌های نیشابور و فیروزه به مدت سه هفته در این روستاها بیتوته کردند و به فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی پرداختند.

وی اظهار داشت: ساخت پایگاه مقاومت بسیج، بهسازی و نقاشی مدارس، برگزاری کلاس‌های خیاطی، گلسازی، کیسه‌بافی، آشپزی، شیرینی‌پزی، معرق‌کاری، احکام و قرآن کامپیوتر از جمله فعالیت‌های گروه الفائزون است.

وی درباره آثار مثبت اردوهای جهادی، گفت: حضور پر‌رنگ و پرنشاط اهالی روستاها و وداع خیلی صمیمی همراه با گریه نشان از تاثیر‌پذیری این اردوها در بین مردم روستا است.

وی ادامه داد: برای تقویت بنیه اعتقادی و همچنین آموزش احکام به مردم روستاهای محروم یک طلبه خواهر و یک طلبه برادر با گروه الفائزون اعزام شده بودند.