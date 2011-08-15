نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، ایرانیها ثابت کردند که با وحدت و مشارکت می توان در برابر بیگانگان ایستاد.

وی تأکید کرد: بهره گیری از عبرتها و درسهای دوران جنگ تحمیلی سبب خنثی شدن توطئه های بیگانگان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: باید از تمامی ظرفیتها برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود.

عنابستانی تصریح کرد: همراهی، همدلی و اعتقاد راسخ از عوامل پایداری پیروزیهای مختلف کشور در دنیاست.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و استقبال بین نسل جوان ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در برگزاری برنامه های مربوط به دفاع مقدس جزواستانهای شاخص کشور است.

