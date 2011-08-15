  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

عنابستانی:

نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و استقبال بین نسل جوان ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، ایرانیها ثابت کردند که با وحدت و مشارکت می توان در برابر بیگانگان ایستاد.

وی تأکید کرد: بهره گیری از عبرتها و درسهای دوران جنگ تحمیلی سبب خنثی شدن توطئه های بیگانگان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: باید از تمامی ظرفیتها برای حفظ فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود.

عنابستانی تصریح کرد: همراهی، همدلی و اعتقاد راسخ از عوامل پایداری پیروزیهای مختلف کشور در دنیاست.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و استقبال بین نسل جوان ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در برگزاری برنامه های مربوط به دفاع مقدس جزواستانهای شاخص کشور است.
 

کد مطلب 1384321

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها