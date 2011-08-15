فرایند انتخاب صادر کنندگان و تشکل های صادراتی نمونه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین کامرانفر اظهار داشت: فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی، الگوهای موفق در عرصه صادرات استان بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده شناسایی و معرفی می شوند.

وی تصریح کرد: به این منظور، تمامی صادرکنندگان و تشکل های صادراتی استان که مایل به شرکت در این رقابت هستند، می توانند با مراجعه به پورتال این سازمان و مطالعه معیارها و ضوابط و فرم های مربوطه، نسبت به تکمیل فرم مشخصات اقدام کنند.

وی افزود: داوطلبین بر اساس هر یک از گروههای کالایی، خدماتی شامل صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی عمومی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، حمل و نقل، نیروی انسانی و محصولات فرهنگی، هنری و سمعی بصری باید نسبت به ارائه مستندات به این سازمان اقدام کنند.

کامرانفر با اشاره به اینکه ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت نمونش به آدرسhttp:/nemoonesh.tpo.ir از تاریخ 18مرداد آغاز شده و تا 5 شهریور ماه جاری امکان پذیر است، افزود: پرونده های مربوطه به انضمام پرینت کارنامه صادر شده از تاریخ تا پایان وقت اداری 10 شهریور توسط کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه استان دریافت می شود.

وی تأکید کرد: عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان و داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت اقتصادی طی سالهای 87 و 88 از جمله شرایط لازم برای ثبت نام در این فرایند است.