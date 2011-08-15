آرسنال بدون سسک فابرگاس به مصاف اودینزه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم فوتبال آرسنال روز دوشنبه پس از کش و قوس های فراوان به طور رسمی به بارسلونا پیوست و این در حالی است که توپچی ها هنوز جایگزین این بازیکن را به خدمت نگرفته اند.

آرسنال انگلستان سه شنبه شب در دیدار رفت مرحله پلی آف در دیداری حساس میزبان اودینزه است ضمن اینکه رابین فن پرسی و سمیر نصری هم به دلیل محرومیت در ترکیب این تیم دیده نمی شوند.

برنامه روز سه شنبه دیدار رفت پلی آف رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* توئنته هلند - بنفیکای پرتغال

* آرسنال انگلستان - اودینزه ایتالیا

* کپنهاگن دانمارک - ویکتوریا پلژن جمهوری چک

* باتف بوریسف بلاروس - استورم گراتس اتریش

* لیون فرانسه - رابین کازان روسیه