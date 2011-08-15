  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

لیگ قهرمانان اروپا/

آرسنال بدون سسک فابرگاس به مصاف اودینزه می رود

آرسنال بدون سسک فابرگاس به مصاف اودینزه می رود

تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب در حالی در رقابت های پلی آف لیگ قهرمانان اروپا به مصاف اودینزه ایتالیا می رود که سسک فابرگاس در ترکیب این تیم دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم فوتبال آرسنال روز دوشنبه پس از کش و قوس های فراوان به طور رسمی به بارسلونا پیوست و این در حالی است که توپچی ها هنوز جایگزین این بازیکن را به خدمت نگرفته اند.

آرسنال انگلستان سه شنبه شب در دیدار رفت مرحله پلی آف در دیداری حساس میزبان اودینزه است ضمن اینکه رابین فن پرسی و سمیر نصری هم به دلیل محرومیت در ترکیب این تیم دیده نمی شوند.

برنامه روز سه شنبه دیدار رفت پلی آف رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:
* توئنته هلند - بنفیکای پرتغال
* آرسنال انگلستان - اودینزه ایتالیا
* کپنهاگن دانمارک - ویکتوریا پلژن جمهوری چک
* باتف بوریسف بلاروس - استورم گراتس اتریش
* لیون فرانسه - رابین کازان روسیه

کد مطلب 1384324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها