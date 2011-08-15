دوره مربی گری درجه "دی" فوتبال بانوان در آمل برگزار شد

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این دوره حدود 18 نفر از بانوان علاقمند از مازندران و تهران برای شرکت در این دوره مربیگری حضور داشتند.

وی افزود: دوره مربیگری درجه دی مربیگری ایران زیر نظر شادی مهینی سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 14سال دختران کشور درآمل برگزار شد.

نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال مازندران با بیان اینکه این دوره به مدت یک هفته در آمل برگزار شد، ادامه داد: برگزاری این دوره به صورت تئوری و عملی پیگیری شد.

بوداغی اضافه کرد: در پایان این دوره و برحسب امتیازها و بررسی های که در حال انجام است، به شرکت کنندگان درصورت موفقیت دردوره کارت مربیگری درجه دی ایران داده می شود.

وی گفت: اگر تعدادی از این دوره امتیازهای بالایی را کسب کنند می توانند در دوره های مربیگری درجه "سی" کنفدراسیون آسیا شرکت کنند.

نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال مازندران تاکید کرد: داشتن کارتهای مربیگری برای هدایت تیم های ورزشی الزامی است و مسئولان برگزاری مسابقات بدون داشتن کارت مربیگری اجازه نشستن روی نیکمت به مربیان نخواهند داد.

بوداغی افزود: در فوتبال مازندران نیز مربیان ملزم به داشتن کارت مربیگری دی هستند و برای حضور در لیگ های کشوری کارت مربیگری "سی" آسیا ضروری خواهد بود.