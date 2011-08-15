تقدیر بانک توسعه اسلامی از آبفای قم برای دریافت وام 70 میلیون یورویی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سعید، نماینده بانک توسعه اسلامی در بازدید از پروژه‌های اجرایی آب و فاضلاب قم با استفاده از وام بانک توسعه اسلامی از نزدیک در جریان نحوه اجرای این پروژه‌ها قرار گرفت.



وی در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد هدف خود را از سفر به قم، نظارت مستقیم به پروژه‌هایی عنوان کرد که از سوی بانک توسعه اسلامی تامین اعتبار می‌شوند.



نماینده بانک توسعه اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های فاضلاب در شهر قم گفت: این پروژه‌ها از دیدگاه اجتماعی، ‌محیط زیست، رفاه و سلامت جامعه بسیار مهم است و امیدواریم با همکاری متقابل بتوانیم در تحقق اهداف این پروژه‌ها موفق عمل کنیم.



وی با بیان اینکه ما هنوز در ابتدا راه هستیم افزود: باید پروژه‌هایی که از سوی بانک توسعه اسلامی حمایت می‌شوند با هزینه مناسب طبق برنامه زمان بندی شده و با کیفیت مناسب اجرا شود.



عبدالله سعید همچنین با قدردانی از تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب قم اظهار داشت: تلاش‌های واحد مدیریت پروژه‌های IDB در آبفای قم در تهیه به موقع اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه در مدت زمان کوتاه بسیار مناسب بوده است و بنده تحت تاثیرقرار گرفتم.



وی در ادامه با اشاره به اینکه به مرحله سختی رسیده‌ایم ابراز داشت: باید حمایت‌های لازم را از مجریان پروژه‌ها داشته باشیم تا بتوانیم این پروژه عظیم را به موقع اجرا کنیم.



آبفای قم جزو شرکت‌های پیشرو در کشور است



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این نشست از قم به عنوان هفتمین کلان شهر کشور یاد کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان قم تنها شرکتی در کشور است که سه نوع محصول (آب صنعتی، شرب، بهداشتی) را در خصوص آب ارائه می‌کند.



مهندس عبدالحمید توکلی‌بینا با بیان اینکه شهر قم از 280 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب برخوردار است، ابراز داشت: آبفای قم با 1800 کیلومتر شبکه آب بهداشتی، 200 کیلومتر شبکه آب شرب، دو تصفیه خانه آب، 70 حلقه چاه و... کار تامین آب 265 هزار مشترک را در قم بر عهده دارد.



وی همچنین افزود: حدود 600 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب و دو تصفیه خانه فاضلاب در زمینه جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در شهر قم در حال فعالیت است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم در ادامه با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد آبفای قم اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب قم در تله متری و تله کنترل شبکه‌های توزیع آب، سامانه Gis و سامانه تلفنی 122 قم جزء شرکت‌های پیشرو در کشور به شمار می‌رود.



وی در پایان سخنان خود به اعتبارات تخصیص یافته از سوی بانک توسعه اسلامی برای اجرای شبکه و تاسیسات فاضلاب در قم اشاره کرد و تصریح کرد: امیدواریم با دریافت این اعتبارات بتوانیم قدم موثری در ارتقا سلامت محیط زندگی مردم برداریم.

