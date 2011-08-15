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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

53 نفر در طرح سرشماری نفوس و مسکن سربیشه همکاری می کنند

53 نفر در طرح سرشماری نفوس و مسکن سربیشه همکاری می کنند

سربیشه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سربیشه گفت: 53 نفر عوامل اجرایی در طرح سرشماری نفوس و مسکن این شهرستان همکاری خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان سربیشه، اظهار داشت: در مرحله اجرای سرشماری تعداد 31 مامور سرشماری، 10 کارشناس گروه، هشت بازبین، دو نفر کارشناس بازبین، سه کارشناس مسئول فنی واجرایی و یک نفر معاون فنی آموزش در سطح شهرستان به کارگیری خواهند شد.

وی افراد بکارگیری شده 271 روستا، سه بخش و دو شهر را با وسعتی بالغ بر هشت هزار و 200 کیلومتر مربع پوشش خواهند داد.

حسینی با بیان اینکه طرح سرشماری نفوس مسکن در سه مرحله جذب نیروی انسانی، اطلاع رسانی و سرشماری اجرا خواهد شد، عنوان کرد: کلیه مراحل بویژه مرحله اطلاع رسانی با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و نبود کالای سهمیه ای از حساسیت بالایی برخودار است.

به گفته وی با توجه به اینکه روستائیان حدود 76 درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند باید در جمع آوری اطلاعات و ثبت آمارها با دقتی بیشتری انجام شود.

فرماندار سربیشه آمار را مبنای تمام برنامه ریزیهای دولت در جهت توسعه اقتصادی، برنامه ریزی بودجه ای عنوان و بیان داشت: سرشماری کار بسیار بزرگ و پر هزینه ای است، که به همت دولت فاصله زمانی سرشماری از 10 سال به پنج سال کاهش یافته که موجب به روز شدن آمار و تصمیم گیری های صحیح تر می شود.

حسینی با تاکید بر حساسیت و اهمیت اجرای این طرح در کشور، یادآور شد:  مطابق قانون باید در زمان سرشماری کلیه دستگاه های اجرایی پشتیبانی و تدارکات سرشماری را در اولویت کاری قرار دهند تا هدف این امر محقق شود.

کد مطلب 1384330

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