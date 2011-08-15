آمار زایمانهای طبیعی رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی بیمارستانهای دوست دار مادر دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: با مناسب سازی فضای فیزیکی زایشگاه ها و برگزاری کلاسهای زایمان فیزیولوژیک برای کارکنان بخشهای بهداشتی و درمانی، متخصصان زنان و زایمان، دانشجویان مامایی و اطلاع رسانی عمومی سعی در تغییر نگرش جامعه به سمت زایمانهای طبیعی و فیزیولوژیک است.

ثریا شفیعی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این راستا فعالیتهای مختلفی ازجمله برگزاری 14 کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک برای ارتقای آگاهیهای کارکنان و آموزش در زمینه ترویج زایمان فیزیولوژیک و طبیعی داشته است.

وی اظهار داشت: در نتیجه این فعالیتها در سال 88 آمار سزارین در بیمارستانهای شوشتری 36 درصد بوده و در سال گذشته به 30 درصد رسیده است.

دبیر اجرایی بیمارستانهای دوست دار مادر دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه دانشگاه اقدامات مشابهی را در مراکز درمانی خصوصی نیز انجام داده، بیان کرد: به عنوان مثال در بیمارستان فرهمندفر آمار سزارین با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در چهار ماه اول امسال به حدود 39 درصد رسیده است.

شفیعی تصریح کرد: در سطح استان با تشکیل جلسات متعدد با مسئولان بیمارستانها به ویژه بیمارستاهای قطب استان، راه اندازی بخش زایمان فیزیولوژیک در مراکز درمانی نقاط مختلف استان در حال پیگیری است.