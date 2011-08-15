دماوند ویترین سرمایه گذاری کشور در شرق استان تهران است

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری دماوند برای معرفی شهر به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش دولتی و خصوصی در تلاش است زیرا شهر دماوند با ظرفیتها و قابلیتهای بسیار، اشتیاق و رغبت لازم برای جذب سرمایه گذاری را دارد.

وی گفت: جذب سرمایه گذار نیازمند برنامه ریزی و هدفمند سازی است تا با جلب اعتماد و ایجاد رغبت در سرمایه گذاران به درآمد پایدار رسید.

این مسئول با بیان اینکه نمی توان بر اساس عوارض شهرداری تحول اساسی در شهرستان ایجاد کرد، ادامه داد: شهرداری دماوند با هدف توسعه و آبادانی شهر دماوند و در راستای استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی، برای معرفی قابلیتها و استعدادهای این منطقه از سرمایه گذار آلمانی دعوت کرده است.

وی بیان کرد: استفاده از راهکارهای اساسی برای حرکت به سمت درآمدهای پایدار در راستای عمران و آبادانی شهر و پاسخگویی به مطالبات مردم ضروری است و باید راهکارهایی را اتخاذ کرد که بدون فشار اقتصادی به مردم، درآمد و هزینه های شهر تأمین شود.

همتی افزود: موقعیت منحصر بفرد دماوند به دلیل فاصله 50 کیلومتری از پایتخت، بکر بودن موقعیت جغرافیایی و آب وهوایی، شرایط اقلیمی و برخورداری از جمعیت حدود 10 میلیونی پایتخت می تواند ویترین عملکرد سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور محسوب شود.