به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیزاده در گردهمایی اساتید بسیجی استان قم در تالار نخلستان سپاه علی بن ابی طالب (ع) اظهار داشت: رویکرد سازمان بسیج اساتید در سال ۹۰ تشکیل انجمنهای علمی است که با تلاش کانونهای بسیج در سطح دانشگاهها، در طی مدت پنج ماه، شش انجمن علمی معتبر در سطح عالی را راه اندازی کنیم.
وی افزود: یکی از این انجمنهای علمی توانسته مجوز نشر یک فصلنامه علمی پژوهشی را نیز دریافت نماید.
علیزاده با بیان اینکه هدف از گردهمایی حفظ انسجام و همگرایی و هماهنگی بین اساتید بسیجی به خصوص کانونها در سطح دانشگاه هاست، گفت: تقویت و تحکیم شوراهای کانونهای بسیج اساتید با معرفی اعضای شورا از سوی رئیس کانونها تحقق مییابد.
وی افزود: بسیج یک مجموعهای از عناصر معتقد، مکتبی، ارزشمدار و با بصیرت است که همواره توانسته در مواقع ضروری در حفظ نظام و انقلاب به موقع وارد صحنه شود.
جانشین سازمان بسیج اساتید استان قم مهمترین رکن سازمان یافته بسیج اساتید را کانونهای تحت پوشش در سطح دانشگاهها و مراکز علمی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم در تمام دانشگاهها و مراکز علمی سطح استان، کانونهای بسیج اساتید ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: کادرسازی برای نظام و تامین منابع علمی برای جامعه از جمله وظایف بسیج اساتید است.
در ادامه مدیر سیاسی جامعه مدرسین نیز در این گردهمایی با اشاره به فعالیت جریانهای سیاسی در آستانه انتخابات، اظهار داشت: جریانهای سیاسی موجود همواره در آستانه انتخابات دچار دگرگونیهای شگفت انگیز میشوند.
رفتار حزبی در کشور هنوز نهادینه نشده است
حجت الاسلام عبدالمجید اشکوری با بیان اینکه رفتار حزبی در کشور هنوز نهادینه نشده است، اظهار داشت: معتقدم این امر در ایران هرگز محقق نخواهد شد.
وی در سخنرانی خود به تشریح برنامههای جریانهای سیاسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و از اساتید بسیجی خواست تا نسبت به مسائل سیاسی هوشیار باشند.
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