تعهد اشتغال 14 هزار نفری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان یش از ظهر دو شنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال مدیریت ظرفیت‌ها در استان حول محور اشتغال صورت گرفته و یکی از ملاک‌های ارزشیابی مدیران شهرستانی میزان ایجاد اشتغال در هر شهرستان است، گفت: تعهد سال‌جاری سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور اشتغا‌لزایی، چه در بحث اشتغال مستقیم و چه در بحث اشتغال خانگی 14 هزار نفر تعیین شده که تاکنون 6.5 درصد از آن معادل 911 نفر محقق شده است.

وی با بیان اینکه هنوز از بسیاری توانمندیهای بخش کشاورزی استان بهره گیری کامل نشده است، افزود: ظرفیت اشتغالزایی بخش کشاورزی استان بیش از این است که باید با فرهنگ جهادی در این زمینه طی سال جاری تلاش مضاعفی انجام گیرد.

محمدیان پرداختن به مشاغل خانگی و توسعه آن را در بخش کشاورزی را یکی از برنامه های اولویت دار سازمان در ایجاد اشتغال سال 90 عنوان کرد و اذعان داشت: از مجموع 214 رشته شغلی مصوب شورای عالی اشتغال کشور در قالب مشاغل خانگی 39 رشته کاری در بخش کشاورزی قرار دارد که از میان این رشته ها، 11 رشته در حوزه تولیدی و 28 رشته در حوزه خدماتی و صنعتی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی طی سال گذشته موفق شد چهار هزار فرصت شغلی ایجاد کند اما امسال براساس قابلیتهایش می کوشد از مجموع 163 هزار تعهد ایجاد اشتغال آذربایجان شرقی، بیش از 15 هزار فرصت شغلی را ایجاد کند، تاکید کرد: سازمان تثبیت شغل های موجود را به عنوان یک راهبرد تعقیب می کند و در عین حال تلاش می کند در ایجاد فرصتهای شغلی جدید علاوه بر سیستم دولتی از ظرفیت بخش خصوصی و نیز تشکل های مردم نهاد به بهترین نحو ممکن استفاده کند.

مسعود محمدیان فعالیت های پرورش طیور و پرندگان همچون پرورش اردک گوشتی، بوقلمون گوشتی، کرم ابریشم، غاز، کبک، بلدرچین، پرندگان زینتی وخوراکی و جوجه کشی را از جمله مشاغل خانگی در بخش کشاورزی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی ظرفیت های فراوانی جهت گسترش مشاغل خانگی در این بخش وجود دارد، گفت: از جله این مشاغل می توان تولید ماهیان زینتی و آکواریومی، بسته بندی انواع مواد غذایی از محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، محصولات زراعی، تهیه و بسته بندی سبزیجات فرآوری شده، تهیه و بسته بندی بذر محصولات جالیزی، بلغور سازی، فرآوری محصول زعفران، خشک کردن و بسته بندی میوه جات، بسته بندی و پاک کردن انواع دانه های روغنی، خدمات جمع آوری شیر، تولید ژل رویال از زنبور عسل، تهیه فرآورده های لبنی مانند کشک، پنیر و دوغ، فرآوری و بسته بندی عسل را نام برد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: تولید و بسته بندی ترشیجات و شور، ماست بندی، تولید گلاب و عرقیات گیاهی، تولید و بسته بندی آبلیمو، آبغوره، سرکه ونارنج، پخت انواع نان، تهیه لواشک، تهیه مرباجات، تهیه ماهی فرآوری شده دودی و شور، تولید انواع رب، تولید رشته آشی، تولید و بسته بندی کودهای ارگانیک، تهیه انواع کودهای فسیلی، تهیه و بسته بندی تخم انواع گلها، تاکسی درمی پرندگان و حیوانات و آبزیان و بسته بندی تخم مرغ بومی نیز از جمله دیگر مشاغل خانگی در بخش کشاورزی استان هستند.