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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

عظیمی در گفتگو با مهر:

جمعیت وفادارن مجمع عمومی برگزار نمی کند

جمعیت وفادارن مجمع عمومی برگزار نمی کند

عضو شورای مرکزی جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی تصریح کرد: جلسه امروز تشکل سیاسی متبوعش با عنوان مجمع عمومی برگزار نمی شود.

محمد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر،در خصوص انتشار خبری مبنی بر برگزاری مجمع عمومی جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی گفت: جلسه وفاداران انقلاب اسلامی عصر امروز برگزار می شود اما نه در قالب مجمع عمومی.

وی گفت: در این جلسه مهمترین مسائل سیاسی روز بخصوص انتخابات مجلس نهم و وحدت اصولگرایان در این دوره از انتخابات مطرح می شود.

این فعال سیاسی همچنین برگزاری جلسات جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی را امری عادی ارزیابی کرد و گفت: این جلسه عصر امروز و با حضور اعضاء در دفتر مرکزی این تشکل سیاسی برگزار می شود.

گفتنی است،یکی از رسانه ها از برگزاری مجمع عمومی جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی خبر داده بود و اعلام کرد: مجمع عمومی این تشکل سیاسی اصولگرا عصر امروز برگزار می شود.

کد مطلب 1384341

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