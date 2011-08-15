جمعیت وفادارن مجمع عمومی برگزار نمی کند

محمد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر،در خصوص انتشار خبری مبنی بر برگزاری مجمع عمومی جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی گفت: جلسه وفاداران انقلاب اسلامی عصر امروز برگزار می شود اما نه در قالب مجمع عمومی.
وی گفت: در این جلسه مهمترین مسائل سیاسی روز بخصوص انتخابات مجلس نهم و وحدت اصولگرایان در این دوره از انتخابات مطرح می شود.
این فعال سیاسی همچنین برگزاری جلسات جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی را امری عادی ارزیابی کرد و گفت: این جلسه عصر امروز و با حضور اعضاء در دفتر مرکزی این تشکل سیاسی برگزار می شود.
گفتنی است،یکی از رسانه ها از برگزاری مجمع عمومی جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی خبر داده بود و اعلام کرد: مجمع عمومی این تشکل سیاسی اصولگرا عصر امروز برگزار می شود.
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