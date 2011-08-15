دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل اجرایی طرح رتبهبندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور آغاز شده و تاکنون در چند شاخص بازخوردهایی به دانشگاهها ارائه شده است.
وی افزود: بر اساس برنامه زمان بندی، بازخورد شاخص های مختلف در شهریورماه جمع بندی می شود اما اعلام نتایج رتبه بندی در سال تحصیلی 91 - 90 صورت می گیرد.
ممتازمنش اظهار داشت: طرح "راد" برای اولین بار معیارهای صرفاً آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را مورد ارزیابی قرار داده است و شناسایی وضع موجود و ترغیب دانشگاهها به حرکت در مسیر برنامههای کلان کشور از جمله اهداف این طرح است.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گفت: شاخصهایی از جمله ضریب تعدیل اعضای هیئت علمی، ثبات مدیریتی، رشته های موجود دانشگاه، فعالیتهای ویژه دانشگاهها و بیش از 15 شاخص دیگر در این رتبه بندی موثر است.
وی تاکید کرد: پس از اتمام ارائه جزئیات شاخص ها و بررسی مستندات، بازدید حضوری از دانشگاهها صورت خواهد گرفت و نتایج رتبهبندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام می شود.
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