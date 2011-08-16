کارگروه تعمیق باورهای دینی در ادارات نیشابور تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جدکاره پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، اظهارکرد: برای نجات جوانها و خانوادهها نیاز به تعمیق باورها و آموزه های دینی داریم.
وی به شیوهنامه برگزاری دهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی این شهرستان انتقاد کرده و بر عضویت آموزش و پرورش و بسیج در کمیتههای این جشنواره تاکید کرد.
وی همچنین تشکیل ستاد جشنهای دهه کرامت را خواستار شد و از ادارات بهخصوص تبلیغات اسلامی خواست از ظرفیت تشکلهای مردمی به ویژه هیئات مذهبی در برگزاری مراسمهای مختلف این دهه استفاده کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در ابتدا گزارشی از فرایند برگزاری دهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی و نمایشگاه قرآن و عترت در این شهرستان ارائه کرد.
محمود عباسنژاد درباره مهمترین برنامههای مصوب در دهه کرامت میلاد گفت: برگزاری جشنهای ویژه در مساجد و هیئات و محافل انس با قرآن، مسابقات فرهنگی درباره صاحبان این ایام، برگزاری جشن میلاد در روستاهای شهرستان، اعطای مرخصی به سربازان و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله این برنامه هاست.
کاظم صادقی، سرپرست شهرداری نیشابور نیز با اشاره به اعتراض برخی به نحوه برگزاری ورزش بانوان در بوستان امیناسلامی این شهرستان تصریح کرد: پخش موزیک هنگام ورزش بانوان در این بوستان قطع میشود.
حسین جعفریانی، معاون اجتماعی انتظامی نیشابور نیز در خصوص جمعآوری دیشهای ماهواره گفت: طرح جمعآوری ماهواره در دستور کار این نیرو است که هر از گاهی با همکاری دستگاه قضایی اجرا میشود.
محمود رفسنجانی، رئیس دادگستری نیشابور هم گفت: تعامل خوبی بین آن دو تشکیلات برقرار است و ماموران انتظامی با مجوز دستگاه قضایی در حد امکانات خود به جمعآوری دیشهای ماهواره میپردازند.
وی یادآور شد: تعداد دیشهای ماهواره بسیار زیاد است و نیرو به تناسب امکانات پرسنلی و وقت خود برخورد می کند.
در همین حال حجت السلام عبدالجواد غرویان امامجمعه نیشابور گفت: مأموران باید کار را محکم انجام دهند و تا جایی که امکان دارد جلو بروند.
در همین پیوند سعید فاضل رئیس اداره اطلاعات نیشابور گفت: این قانون کم و بیش اجرا میشود اما برخورد صرف، جلو تخلفات را نمیگیرد.
وی افزود: اگر طرح جمعآوری دیشهای ماهواره فراگیر و همهجانبه و با مشارکت دستگاههای سلبی و همراه با فعالیت دستگاههای فرهنگی باشد، قطعا در مصونسازی بخشی از جامعه مؤثر است.
مهدی غرویان رئیس مرکز تربیت معلم نیشابور نیز به مردم تذکر داد به هنگام برگزاری جشنهای خود نظیر عروسی در ایام مذهبی چون ولادت اهلبیت (ع)، فرمایشات اهلبیت (ع) را در نحوه برگزاری مراسم خود مدنظر دهند.
معاون ادارهکل استان و مدیر آموزش و پرورش نیشابور نیز گزارشی از فعالیتهای این اداره در اجرایی کردن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قرآن باید از مهجوریت خارج شود ارائه کرد.
محمدیوسف سپهریراد افزود: بالغ بر 3 هزار نفر دانشآموز در 33 مدرسه قرآن وابسته به این اداره، قرآن را به صورت اصولی زیرنظر مربیان مجرب فراگرفتند.
وی در عینحال تصریح کرد: ادارات مختلف شهرستان حمایت چندانی برای پایداری فعالیتهای فرهنگی آموزش و پرورش نکردهاند.
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