ماه به شب نشینی سیاره مشتری می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در شب 29 مرداد ماه جاری ماه به نزدیکی سیاره مشتری می رسد. در این پدیده زاویه جدایی این دو جرم آسمانی حدود 6 درجه و 30 دقیقه خواهد بود.

این رخداد از حدود ساعت 23:10 روز 29 مردادماه آغاز می شود و در صورتی که افق باز وجود داشته باشد قابل روئت است. در غیر این صورت باید کمی صبر کرد تا ماه و مشتری از افق شرق فاصله بگیرند و در آن زمان می توان به مشاهده این مقارنه نشست و یا از این پدیده عکاسی کرد.



در مقارنه روز 29 مردادماه فاز (درخشندگی) ماه 5/68 درصد و درخشندگی سیاره مشتری منفی 6/2 خواهد بود.



این مقارنه در برج حمل (صورت فلکی بره) رخ می دهد و به دلیل وجود ستاره هایی چون "دبران"، "عیوق"، "رجل الجبار"، "ابط الجوزا" و از همخ مهمتر "خوشه پروین" این مقارنه از زیبایی خاصی برخوردار است.