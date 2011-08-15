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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

فرماندار ویژه تنکابن معرفی شد

فرماندار ویژه تنکابن معرفی شد

تنکابن - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران در مراسمی با قدردانی از زحمات میرقدیر رضایی در دوره سرپرستی، سید ابراهیم هاشمی را به عنوان فرماندار ویژه تنکابن معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان تنکابن با اشاره به اینکه غرب مازندران دارای قابلیتها و ظرفیتهای مختلف گردشگری و طبیعی است افزود: مدیران این شهرستان در جهت بالفعل کردن این توانمندی ها اهتمام ورزند تا تنکابن به سطحی بالاتر ارتقاء یابد.

وی اظهار داشت: پروژه های زیربنایی بسیاری در استان در حال اجرا بوده که غرب مازندران از آنها برخوردار خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه شهدا الگوهای راستین برای هر فعالیت و خدماتی هستند، بیان داشت: در اجرای پروژه های مهم زیربنایی و عمرانی باید با تاسی از تعهد، نحوه عملکرد و مدیریت مثال زدنی آن بزرگواران در آن برهه از زمان، عمل شود.

طاهایی از برگزاری جلسه استانداران با رئیس جمهور بر محور اشتغال در هفته جاری خبر داد و ابراز داشت: برای تحقق برنامه های دولت در زمینه اشتغال در استان مدیران باید تلاش بیشتری به خرج دهند.

استاندار مازندران، پویایی نیروی انسانی را منبع و منشاء تحولات بزرگ در جامعه امروز دانست و بر بکارگیری نیروهای مجرب و دانش محور در دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد.

طاهایی با اشاره به اینکه سیل کلاردشت، دوهزار و کجور بخش قابل توجهی از بودجه سال جاری استان را به خود اختصاص داد، اظهار داشت: در این شرایط برای برون رفت از این مشکل و تحقق برنامه ها باید مصمم تر گام برداشت.

در این مراسم، سید ابراهیم هاشمی به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن معرفی و از زحمات میرقدیر رضایی در دوران سرپرستی این فرمانداری تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1384348

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