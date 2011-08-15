فرماندار ویژه تنکابن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان تنکابن با اشاره به اینکه غرب مازندران دارای قابلیتها و ظرفیتهای مختلف گردشگری و طبیعی است افزود: مدیران این شهرستان در جهت بالفعل کردن این توانمندی ها اهتمام ورزند تا تنکابن به سطحی بالاتر ارتقاء یابد.



وی اظهار داشت: پروژه های زیربنایی بسیاری در استان در حال اجرا بوده که غرب مازندران از آنها برخوردار خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه شهدا الگوهای راستین برای هر فعالیت و خدماتی هستند، بیان داشت: در اجرای پروژه های مهم زیربنایی و عمرانی باید با تاسی از تعهد، نحوه عملکرد و مدیریت مثال زدنی آن بزرگواران در آن برهه از زمان، عمل شود.



طاهایی از برگزاری جلسه استانداران با رئیس جمهور بر محور اشتغال در هفته جاری خبر داد و ابراز داشت: برای تحقق برنامه های دولت در زمینه اشتغال در استان مدیران باید تلاش بیشتری به خرج دهند.



استاندار مازندران، پویایی نیروی انسانی را منبع و منشاء تحولات بزرگ در جامعه امروز دانست و بر بکارگیری نیروهای مجرب و دانش محور در دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد.



طاهایی با اشاره به اینکه سیل کلاردشت، دوهزار و کجور بخش قابل توجهی از بودجه سال جاری استان را به خود اختصاص داد، اظهار داشت: در این شرایط برای برون رفت از این مشکل و تحقق برنامه ها باید مصمم تر گام برداشت.

در این مراسم، سید ابراهیم هاشمی به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن معرفی و از زحمات میرقدیر رضایی در دوران سرپرستی این فرمانداری تقدیر به عمل آمد.