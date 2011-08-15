خیابان مدرس کرمانشاه به سرعت ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی و بهسازی خیابان مدرس، از مسئولان ذیربط خواست نهایت تلاش و جدیت خود را برای تسریع در ساماندهی این خیابان بکار گیرند.

وی با بیان اینکه خیابان مدرس از خیابان های اصلی شهر کرمانشاه است، گفت: مسئولین ذیربط این طرح باید تلاش کنند تا ساماندهی خیابان مدرس شتاب گیرد و تغییرات و جلوه خاص زیبایی در آن ملموس شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مسئولین سازمان بهسازی و نوسازی خیابان مدرس مکلف هستند بصورت مستمر روند کاری و عملکرد خود را گزارش کنند، گفت: کوتاهی در اجرای این طرح از هیچ کس پذیرفتنی نیست.

هاشمی افزود: پروژه ها و مجتع هایی که برای ساماندهی خیابان مدرس در نظر گرفته شده اند با تلاش ها و جدیت های مسئولین سازمان بهسازی باید هر چه سریعتر تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرند.

وی همچنین نگاه ویژه به اجرا و ساخت پارکینگ طبقاتی برای کاهش بار ترافیکی در محدوده خیایان مدرس را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این جلسه پروژه ها و طرح های در دست اقدام در خیابان مدرس مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.