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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

زندانیان جرایم غیرعمد پاکدشت حمایت شدند

زندانیان جرایم غیرعمد پاکدشت حمایت شدند

پاکدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پاکدشت اظهار داشت: زندانیان جرایم غیرعمد پاکدشت در اقدامی نیکوکارانه همزمان با ماه مبارک رمضان حمایت شدند.

قربانعلی مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان پاکدشت طی مراسم افطاری همزمان با سیزدهم ماه مبارک رمضان مبالغی را برای زندانیان جرایم غیرعمد در نظر گرفتند.

وی گفت: امسال بخشداران و شهرداران شهرستان پاکدشت در این اقدام خیرخواهانه پنج برابر سالهای گذشته مساعدت داشتند.

مدیر عالی اجرایی شهرستان پاکدشت با تأکید بر نهادینه کردن این امر در ادارات اضافه کرد: حس همدردی و همدلی پرسنل ادارات با شهروندان پاکدشت که به دلیل جرم غیرعمد در زندان به سر می برند، در این شهرستان ستودنی است.

وی یادآور شد: مبالغ جمع آوری شده به شهروندان پاکدشتی محبوس در زندان خورین تعلق می گیرد و مطمئناًَ این اقدام علاوه بر خوشحالی خانواده های آنان، خیر دنیا و آخرت را در بر خواهد داشت.

کد مطلب 1384350

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