زندانیان جرایم غیرعمد پاکدشت حمایت شدند

قربانعلی مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان پاکدشت طی مراسم افطاری همزمان با سیزدهم ماه مبارک رمضان مبالغی را برای زندانیان جرایم غیرعمد در نظر گرفتند.

وی گفت: امسال بخشداران و شهرداران شهرستان پاکدشت در این اقدام خیرخواهانه پنج برابر سالهای گذشته مساعدت داشتند.

مدیر عالی اجرایی شهرستان پاکدشت با تأکید بر نهادینه کردن این امر در ادارات اضافه کرد: حس همدردی و همدلی پرسنل ادارات با شهروندان پاکدشت که به دلیل جرم غیرعمد در زندان به سر می برند، در این شهرستان ستودنی است.

وی یادآور شد: مبالغ جمع آوری شده به شهروندان پاکدشتی محبوس در زندان خورین تعلق می گیرد و مطمئناًَ این اقدام علاوه بر خوشحالی خانواده های آنان، خیر دنیا و آخرت را در بر خواهد داشت.